مصر لا تترك أبناءها.. الدولة تأمن مستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا

لطالما أكدت الدولة المصرية، أنها لا تترك أبنائها فى الخارج، العديد من المواقف تثبت ذلك، منها إرجاع الجالية المصرية من باكستان خلال أغسطس الماضى، كذلك لم تتوانى مصر للحظة فى رجوع أبنائها من أوكرانيا بل وتأمين مستقبل الطلبة بعد رجوعهم إلى القاهرة.

القيادة السياسية

وقالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل والتنسيق لحفظ أمن وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا، إضافة إلى الحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ".

تابعت نبيلة مكرم :" وزارة الهجرة أطلقت استمارة تسجيل بيانات الطلاب المصريين العائدين، و 2179 طالب سجلوا بالفعل و بداية من الغد ولمدة اسبوعين سوف تتلقى وزارة الهجرة الأوراق والمستندات يجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير إثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في أوكرانيا ".

وأوضحت مكرم " مهلة 3 شهور للطلاب الذين لا يمتلك أوراق ثبوت قيد في الجامعات الاوكرانية كي يستطيع الطالب أن يتواصل مع الجامعة التي كان يدرس فيها بأوكرانيا لجلب أوراق ثبوت القيد ".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة من خلال البوابات الإلكترونية وأنه سيتم الإعلان عن اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة من الطلاب العائدين من أوكرانيا ".



وقالت وزيرة الهجرة ، إن 80 % من الطلبة المصريين غادروا أوكرانيا ويتبقى نسبة قليلة من الطلاب الراغبين في الاستمرار بأوكرانيا لاستكمال الدراسة وأن سفارات مصر فى دول الجوار الأوكراني تستقبل الطلاب المصريين الذين غادروا من أوكرانيا ".