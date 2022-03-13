عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد صابر الرباعي.. تعرف على عدد زيجاته

صدى البلد

يحل اليوم عيد ميلاد  الفنان التونسي صابر الرباعي واحد من النجوم العرب الذين تمكنوا بصوتهم من تحقيق نجاحا كبيرا 

وفي ذكرى ميلاده نرصد قصص الحب في حياة صابر الرباعي 

 

في البداية تزوج صابر الرباعي من سليمة الفقيه التونسية الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الإدارة والتسويق، ومديرة لأحد البنوك في تونس، بعد قصة حب، وقد أنجب منها ابنيه إسلام وصفاء، وفي مارس عام 2013 انفصل عنها بأمر من المحكمة والتي فشلت في الصلح بينهما، حيث أن صابر هو من طلب الانفصال، وتزوج في نفس العام من زوجته الثانية مضيفة الطيران التونسية إخلاص جنيفان، والتي أنجبت له ثلاث أبناء هم جود هادي عام 2014، أمير عام 2016، وطفلته الصغيرة شابة عام 2020.

 

وتروي زوجته الأولى سليمة الفقيه في لقاء خاص قائلة: “لن أسامح زوجته الثانية، وحسبي الله ونعم الوكيل”، فقد كانت بينها وبين الفنان علاقة حب قوية قبل وبعد الزواج، إلى أن شعرت بالتغيير في عاداته وطباعه معها، فأصبح يعترض على كل ما كان يحبه منها، مما جعلها تشعر بالشك في وجود امرأة أخرى بحياته، إلى أن تحولت حياتها إلى جحيم بعد أن انتشر خبر علاقته بزوجته الجديدة في تونس، وطالب هو بالطلاق منها، وبالفعل حدث الطلاق بعد فشل المحكمة في الصلح بينهما، حيث كان صابر الرباعي قد رفع دعوى بالطلاق الإنشائي، وهي من الحالات التي لا يجد فيها الزوج سبباً من الطلاق، سوى الرغبة في إنهاء علاقة الزواج.

 

من خلال صور انتشرت لكل من طليقة صابر الرباعي وزوجته الجديدة، فقد لاحظ المتابعين التشابه الكبير بين السيدتين، وأن كلاهما تتمتع بقدر كبير من الجمال، مما قد يجعلك تتعجب أيهما أجمل !؟

صابر الرباعي الفنان التونسي صابر الرباعي عيد ميلاد الفنان التونسي صابر الرباعي قصص الحب في حياة صابر الرباعي زوجته الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

3 دعوات تمسكوا بها في أيام شهر شعبان

سعر الدولار في البنوك اليوم 13-3-2022

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. مني عبد الغني تتعرض لحادث سير .. وفاة مخرج شهير

إصابة الفنانة نجوى فؤاد بانزلاق غضروفي عقب تعرضها لحادث

ديانا هشام تكشف سبب زيادة وزنها وتفاصيل مرورها بأزمة نفسية

كمال أبو رية: التجاهل وعدم احترام تاريخي سبب اعتذاري عن المداح

تقابلا بالصدفة|محمد رشاد ومي حلمي في حفل إحدى المجلات الفنية

كلمة السر "حفلة".. دنيا عبد العزيز وزوجها يردان على شائعة طلاقهما

إصابة كاظم الساهر بـ "دوار" على المسرح خلال حفل بأمريكا

محاليل ومستشفى.. تعرض ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت لوعكة صحية

ترشيحاتنا

بعد تسجيل 3400 إصابة..الصين تفرض الإغلاق الجزئي في جيلين بسبب كورونا

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

وضع الأطر القانونية.. أوكرانيا تكشف آخر تطورات المفاوضات مع روسيا

رابطة الأندية: الدورى سينتهي أواخر سبتمبر.. ونرفض فكرة التأجيل

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال.. أسرار حياته وأهم أعماله وعدد زيجاته

3 دعوات تمسكوا بها في أيام شهر شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

حالة مخيفة.. نمو شعر أسود كثيف على لسان رجل لسبب غريب

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ