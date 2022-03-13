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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

للمرة الأولى.. افتتاح معرض أعمال فنية للحيوانات الميتة

معرض عن الحيوانات
معرض عن الحيوانات النافقة

للمرة الأولى، تم افتتاح معرض للفنان “داميان هيرست” المخصص لعرض الأعمال الفنية المستوحاة من الحيوانات النافقة في لندن.

وفقا لموقع “يورو نيوز” اشتهر داميان هيرست ، الفنان البريطاني المثير للجدل بصدمة لعالم الفن بحيواناته  المجسمة إذ اعتمد على تقسيمها ووضعها في مادة الفورمالديهايد، لعرضها لاحقا في معارض، كذلك عرض قطع من أعمال اللحوم المتعفنة.

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خرجت الآن بعض أعماله الأولى، للجمهور، ضمن معرضه في لندن، ويفتتح معرض الفنون “جاجوزيان Gagosian" ليعد أكبر معرض مخصص لهذه السلسلة الغريبة من أعمال هيرست.

يضم المعرض أكثر من 20 قطعة صممها واحتفظ بها في الفترة من عام 1991 إلى عام 2021، وان قد نال هيرست شهرة واسعة في أوائل التسعينيات مع أعماله المبكرة للحيوانات الميتة التي وضعت في مادة “الفورمالديهايد”.

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يسمح له هذا الغاز عديم اللون بتقديم الحيوانات بأسلوب رائع وفريد ​​من نوعه، ودائمًا ما يتصارع عمل داميان مع موضوعات أساسية في نوع من تجسيد الفن والعلم، الحياة والموت، الخوف والجمال والدين. 

يظهر بالمعرض قطعة بارزة في المعرض أطلق عليها "تم إنكار الموت"، والتي تظهر سمكة قرش في الفورمالديهايد، ومن المعالم البارزة الأخرى في المعرض "The Little Piggy Went to Market ، This Little Piggy Stayed at Home" - والذي احتوى على قطع خنزير تم تقسيمها إلى جزأين.

يتم حفظ كل نصف في صندوق فردي ، حيث يتحرك أحدهم ببطء للأمام وللخلف، وبالنسبة إلى قطعة "السعي وراء النسيان" ، استوحى هيرست تصميمها من أعمال الرسام فرانسيس بيكون .

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