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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد لفلاح ونجله قتلا شخصا يصلح بينهما في أسيوط

صدى البلد

عاقبة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط فلاح بالسجن المشدد 3 سنوات ونجله بالسجن المشدد 15 عاما لقتلهما فلاح كان يصلح بينهما وبين آخر بسبب خلافات على شراء مواشي بقرية المعابدة بمركز أبنوب. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود .

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تعود وقائع القضية رقم 9285 لسنة 2021 جنايات مركز أبنوب إلى أن المتهمان " سمير .ت . أ " ونجله " عبد ربه " قاما بشراء مواشي من أحد الأشخاص بقرية المعابدة وكان متبقي عليهما 2000 جنية من المواشي ورفضا دفع باقي المبلغ وذهبا إلى منزل المجني عليه يوم الواقعة لكون شقيق المجني عليه كان يضمنهما لدى البائع وجلسا مع المجني عليه " ياسين .ع . ث " والذي كان يحل الخلاف ولكن أصر المتهم الأول على عدم سداد باقي من المواشي فعرض عليه المجني عليه أن يقوم هو بسداد المبلغ مكان المتهم لإنهاء الخلاف والذي قوبل بالرفض من المتهم لشعوره بتكبر المجني عليه وغادر المتهمان منزل المجني عليها إلى منزلهما المواجه لمنزل المجني وصعدا إلى أعلى المنزل وبحوزتهم سلاح ناري وقام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وطلب منه والده إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى الى إصابته والتي أودت بحياته .

 

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