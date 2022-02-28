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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

جنايات القاهرة تنظر محاكمة قاتل جدته في البساتين..اليوم

صدى البلد

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي اليوم الاثنين محاكمة المتهم بقتل جدته بالبساتين.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي خالد عبد الغفار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر  الاحالة  قيام المتهم بقتل المجني عليها جدته، عمدًا مع سبق الإصرار بقصد سرقتها إذ أنه ولمروره بضائقة مالية فبيت النية وفكر بروية وصمم على تحقيق غرضه متخذًا خطوات الشيطان سبيلا له، متناسيًا ما شرع الله به من بر وإحسان فرسم مخططًا إجراميًا محكمًا أنفذه بالتوجه لضحيته حيث أيقن بمكان تواجدها وبغدر الذئاب دلف لمسكنها مغتنمًا علاقة القرابة بينهما، فدخل لمسكنها وحال مكوث رفقتها قدم إليها مشروب يحوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ مأربه إلا أنه لم يبلغ مقصده ولم يلين قلبه تجاه كهولتها فاستل أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلك كهربائي»، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني، مطوقًا عنقها بواسطته جاذبًا طرفيه عاصرًا إياه حتى خارت قواها قاصدًا قتلها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأدركتها ملائكة الرحمة وفاضت روحها لبارئها.

وأضاف امر الاحالة، قيام المتهم بارتكاب الجناية السابقة التي ارتبطت لارتكاب جنحة السرقة بأنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المملوكة للمجني عليها وهي عبارة عن مصوغات ذهبية من داخل مسكنها واختلسها لنفسه بنية التملك.

وأكدت شهادة ، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين إن تحرياته دلته إلى صحة الواقعة وأضاف بقيام المتهم بقتل جدته المجني عليها وذلك عقب تحصله على إحدى العقاقير المهدئة من إحدى الصيدليات الكائنة بالقرب من مسرح الجريمة واستعقب بخلط محتوى العقاقير التالي بيانها بداخل مشورب مقدما إياه لضحيته بقصد استغراقها نوما للتمكن دون حيلولة من إرتكابه لجرمه إلا أن لم يبلغ مقصده فاستل سلك كهربائي والذي تحصل عليه جراء إتلافه من إحدى الأجهزة الكهربائية المتواجده بمسرح الجريمة مطوقًا عنق ضحيت حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها آنذاك وقام بسرقة المشغولات الذهبية خاصتها وأتبع ببيع جزء من المشغولات مقابل مبلغ مالي ومحررًا مبايعة بتلك المعاملة التجارية ونفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بحق المتهم تمكن من ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه للواقعة وأرشد عن الحانوت الخاص ببيع المشغولات الذهبية وكذا الجزء المتبقي من تلك المشغولات وتم ضبط مبلغ مالي والمتحصل من بيع المشغولات الذهبية وعزى قصده قتل المجني عليها مع سبق الإصرار المصمم على ذلك للتأهب إلى سرقة المنقولات خاصتها.

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