غرق طفلة بالترعة المجاورة لمنزل أسرتها في سوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين، مصرعها غرقًا، داخل ترعة مجاورة لمنزل أسرتها بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بغرق طفلة داخل إحدى الترع بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وصول الطفلة “سهير. ا. ع - عامين - وتقيم دائرة مركز جرجا”، إلى مستشفى جرجا العام، جثة هامدة، إدعاء غرق، وبسؤال والدها المدعو “أشرف. ع. ص - 29 عاما - عامل - ويقيم بذات الناحية”.

قرر أنه أثناء لهو طفلته المذكورة على حافة الترعة المواجهة لمنزله إنزلقت قدماها وسقطت بها؛ ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.