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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من السيارة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصورة من السيارة بإطلالة صباحية مما اثارت اعجاب متابعيها 

 

روجت الفنانة سلمي أبو ضيف لمسلسلها الجديد “راجعين يا هوى” المقرر عرضه شهر رمضان القادم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “متحمسة اوي انكوا تتعرفوا علي شخصية ولاء من مسلسل راجعين يا هوا. الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٢”. 

وشاركت سلمي أبو ضيف، مؤخرًا في حفل افتتاح طريق الكباش بمعبد الأقصر، حيث شاركت في فيلم وثائقي عُرضضمن الفعاليات التي شاهدها الملايين عبر العالم، وكشف الفيلم للعالم عن جمال الحضارة المصرية القديمة، في معبدالأقصر، الذي يُعد أكبر معبد مفتوح في العالم.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكرخضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها على في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية معالمخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتهالمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفن.

سلمى ابو ضيف التواصل الاجتماعي انستجرام دراما رمضان سينما

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