وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل النائبة السابقة أنيسة حسونة وكتبت نها طلعت عبد القوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك :كسرتي قلبي وعارفة إن دموعي غالية عليكي عمري ما هنسى حضنك أملي إنك تاخديني في حضنك في الجنة بحبك أوي ".

كشفت الكاتبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، تفاصيل مرضها واستعانتها بكرسي متحرك خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "العلاج الكيماوي الذي أخضع للعلاج به يمنع وصول الدم بصورة طبيعية للرأس وهذا صعب جدا، وهناك أدوية لها بعض الأعراض منها تقلص قدرة الجسم على الحركة"، متابعة: "لجأت في الفترة الاخيرة لاستخدام كرسي متحرك للمساعدة على الحركة لحين الشفاء".

وقالت حسونة خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الخميس: "الرضا لمن يرضى وتقبل المكتوب من المولى حق، النهاردة وحش بكرة هيبقى أحلى، وربنا اللي خالقنا وهو القادر على تبديل الأحوال".