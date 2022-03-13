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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي تروج لحفلها القادم عبر انستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وروجت روبي من خلالها لأحدث حفلاتها، مما نال إعجاب متابعيها.

 

وبدأ العد التنازلي للماراثون الدرامي في شهر رمضان ٢٠٢٢ حيث اقترب الشهر المبارك ويفصلنا عنه أياما معدودة، وبدأ النجوم يروجون لأعمالهم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز الصور التي لاقت سخرية واسعة كانت صورة روبي ومي عمر من كواليس مسلسل رانيا وسكينة المنتظر عرضه في رمضان ٢٠٢٢ .

وقامت مي عمر، بالترويج لمسلسل رانيا وسكينة الذي تشاركه فيه البطولة روبي، بنشر صورة تجمعهما من كواليس المسلسل، وظهر الثنائي ترتديان ملابس ملونة شعبية فوق سطح منزل قديم.

قصة مسلسل رانيا وسكينة

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي "رانيا وسكينة" الأسبوع الماضي في منطقة إمبابة، حيث يواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة أيام.

وتجسد روبي دور "سكينة" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "رانيا" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

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