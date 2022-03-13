بينهم سيدة وطفلة..القباج توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى متواجدة بشارع الجلاء بمدينة طنطا، وذلك بالقرب من موقف السيارات القديم.





وفور تلقي الشكوى فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الغربية بالتوجه إلى موقع الشكوى، حيث تم العثور على المواطنة، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة وفور الانتهاء فقد تم إيداع المواطنة بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة طنطا لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

في حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود شاب بلا مأوى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، علما بأن الشاب يعاني من مرض نفسي، حيث أدى ذلك إلى قيامه بالتجرد من ملابسه أمام المارة من السيدات بالمنطقة، وقد ناشد الأهالي السادة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا الإطار وفور تلقي الشكوى فقد تولى المختصين بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة ، وعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرض الأمر على النيابة العامة وفور إنهاء الإجراءات، فقد تم التنسيق من خلال المنظومة بالمسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الامراض النفسية بالمعمورة، حيث تولى أعضاء فريق التدخل السريع المحلي بالمحلي بمحافظة البحيرة إيداع الشاب بمستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه تمهيدا لايداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود فتاه تبلغ من العمر ١٢ عامًا بلا مأوى، وذلك بقرية شبراويش بالقرب من مدرسة طلعت حرب الابتدائية، الأمر الذي يعرض حياة الفتاة للخطر.



وفي هذا الإطار وفور تلقي الشكوى فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، وببحث ودارسة الشكوى فقد تم العثور على الفتاة محل الشكوى وتحرير محضر بالواقعة وتسليمها إلى الأهل، حيث تعهد الأهل برعاية الفتاة والحفاظ عليها من مخاطر الشارع.

وفي الوقت ذاته وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى أخرى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى يقيم علي رصيف أحد المقاهي وأحيانا يسمح له صاحب المقهى بالنوم بداخلها.

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد ببحث ودراسة حالة المواطن، حيث تبين أنه يبلغ من العمر ٥٧ عاما وليس لديه عائل، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي، وفور الانتهاء فقد تم إيداعه بدار كبار بلا مأوى ببورسعيد لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

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