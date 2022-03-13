مدبولي: هدفنا النهوض بسيناء بخطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية في سيناء، في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة بها.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال خطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء سيناء الغالية، وذلك في إطار المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة في مختلف مناطق الجمهورية، مؤكدا أن التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر، بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات.

من جانبه، سلط الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوء على أهم الجهود التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية لأبناء سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، وكذا تعريف أبنائنا من الجاليات المصرية بالخارج بجهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، المتمثلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في سيناء، وذلك من خلال المشاركة في المسابقات الثقافية والعلمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "تأتي هذه الجهود، في إطار سعي الوزارة لتطوير العملية التعليمية وضمان عنصري الإتاحة والجودة لجميع الطلاب بشكل عادل، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو إيلاء المزيد من الجهود والاهتمام بالمشروعات الخدمية لمواطني شبه جزيرة سيناء، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه طلابنا في سيناء.

واستعرض في هذا السياق أبرز تلك الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بالوزارة في هذا الشأن، ومنها إنشاء وصيانة المباني المدرسية، حيث تم إنشاء 12 مدرسة جديدة، والقيام بصيانة 12 مدرسة بشكل كامل.