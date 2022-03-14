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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. انطلاق معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للدواجن اليوم في الرياض

معرض الشرق الأوسط
معرض الشرق الأوسط للدواجن

تنطلق فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن، اليوم الإثنين، تحت شعار "المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي"، ويستمر خلال الفترة من 14 - 16 مارس 2022، ف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يشارك في المعرض الأول المتخصص في قطاع الدواجن على مستوى الشرق الأوسط للتبادل التجاري والعلمي بين الموردين الدوليين والمستثمرين المحليين 150 شركة من 30 دولة في مختلف قطاعات صناعة الدواجن.

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وبالتزامن مع المعرض وبتنظيم من فرع الجمعية العالمية لعلوم الدواجن بالمملكة، يقام مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدواجن تحت شعار "إنتاج الدواجن في البيئات الحارة" الذي يشارك فيه أكثر من 60 متحدثاً وخبيراً دولي من أكثر من 11 دولة يقدمون فيها 66 بحثاً علمياً وورشة عمل.

ويهدف المعرض إلى تشكيل منصة أعمال مثالية تتيح للمشاركين من عارضين وزوار ومستثمرين الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية والتبادل العلمي والتجاري وعرض أحدث الأبحاث والابتكارات والمنتجات التي تعزز من استدامة ونمو قطاع الدواجن الذي يسهم بدوره في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين سلاسل الإمداد لهذه الصناعة.

وتنتج المملكة مايزيد عن 995 ألف طن من الدجاج اللاحم، و406 آلاف طن من بيض المائدة سنوياً، حيث تعُد المملكة أكبر دول الخليج من حيث المساحة وتعداد السكان، وتعد اللاعب المتنامي في تربية الدواجن في الشرق الأوسط ، حيث تستثمر بكثافة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية في إنتاج الدواجن واستجابة للطلب المتزايد على الدواجن ومنتجاتها.

وتشجيعاً للاستثمار تقدم الوزارة وصندوق التنمية الزراعية تمويلاً ودعم منقطع النظير لتنمية قطاع الدواجن والتوسع في الإنتاج المحلي بتمويل يصل إلى 70% من رؤوس الأموال في المشاريع ذات التقنية الحديثة التي تشمل قطاع الدواجن، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من البيض 116% خلال عام 2020، و65% من لحوم الدواجن في المملكة.

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