بسبب الحرب.. سوزوكي توقف التصدير إلى روسيا وأوكرانيا من مصانعها بالمجر

أعلنت المتحدثة باسم شركة سوزوكي اليابانية لتصنيع السيارات زسوزانا بونار سيسونكا ، فى بيان للشركة ، يوضع التداعيات الجديدة للحرب الروسية الأوكرانية ، مؤكدة أن مصنع الشركة فى دولة المجر يصدر ما يقرب من 10000 سيارة إلى روسيا وأوكرانيا كل عام ، ولكن ستحاول الشركة تحويل الطرز المتأثرة إلى أسواق أخرى حتى لا تضطر إلى خفض الإنتاج.

كشفت زسوزانا بونار سيسونكا المتحدثة باسم الشركة ، ان منصع سوزوكي بدولة المجر كان قد باع 119،098 سيارة في عام 2020 ، 101،672 منها للأسواق الخارجية ، ولكن تصنيع السيارات لا يزال يواجه مشكلات في سلسلة التوريد وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة كانت مصدر قلق أيضًا.

قالت بونار سيسونكا "لا يوجد لدى شركتنا موردون مباشرون من المستوى الأول في المناطق المتضررة. ومع ذلك، نحن نراقب باستمرار سلسلة التوريد بأكملها. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحسين تكاليف التصنيع لدينا. ومع ذلك، بعد نقطة معينة، نحتاج إلى عكس جزء من هذه التكاليف الإضافية في أسعار السيارات الجديدة ".

منصع سوزوكي

تأتي أخبار قرار سوزوكي في المجر بعد فترة وجيزة من اقتراح هربرت ديس الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن أن الحرب المطولة في أوكرانيا ستكون أسوأ بالنسبة للاقتصادات الأوروبية من وباء كوفيد 19 ونقص أشباه الموصلات. صرح ديس "أن الانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية يمكن أن تؤدي إلى زيادات هائلة في الأسعار، وندرة الطاقة، والتضخم".

"بالنسبة لمجتمع مثل ألمانيا، اعتمادًا على الطاقة والمواد الخام الروسية ... إذا تخيلت سيناريو قطعنا فيه العلاقات التجارية مع روسيا، والذي ربما يتعين علينا القيام به إذا لم يتوقف هذا الصراع، لا يمكنك شراء الطاقة بعد الآن وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وضع قد يؤثر بشكل كبير على أوروبا وألمانيا ".