نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم موزمبيق بثنائية طاهر أبو زيد

شهد يوم الخميس الموافق 13 مارس عام 1986 فوز منتخب مصر علي نظيره منتخب موزمبيق بهدفين نظيفين.

جاء ذلك فى المباراة التى أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة و أمام أكثر من سبعين ألف متفرج في الجولة الثالثة و الأخيرة من المجموعة الأولي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الخامسة عشر.

وبذلك الفوز رفع منتخب مصر الوطنى رصيده الي أربع نقاط متصدرا مجموعته ويصعد الي الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

طاهر أبو زيد سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 13 و 15 من شوط المباراة الأول التي أدارها الحكم التنزاني حفيظ علي طاهر.

ضم منتخب مصر في هذه المباراة كل من:

ثابت البطل / علي شحاتة / محمد عمر / حمادة صدقي / ربيع ياسين / مجدي عبد الغني/ شوقي غريب / طاهر ابو زيد / جمال عبد الحميد / محمود الخطيب / مصطفى عبده