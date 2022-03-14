برلمانية: مصر قطعت شوطا كبيرا في تمكين المرأة

أكدت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في تمكين المراة المصرية في جميع المجالات المختلفة حصلت المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نسبة 27% في مجلسي الشيوخ والنواب و 25% في الوزارات بخلاف العديد من المناصب القضائية.

وقالت “اسحق” فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن المرأة حصلت علي مناصب نيابية وهذا قرار يعد علامة فارقة في تاريخ المرأة، كذلك حظيت بدعم تشريعي قانوني، بالاضافة لاطلاق عدد كبير من الاستراتيجيات التي تحمي المرأة من العنف، فضلا عن اهتمام الرئيس السيسي بملف العشوائيات في مصر.



وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القضاء عليها من خلال إزالتها وتعويض ساكنيها للسكن في مناطق مؤمنة بصورة تليق بالمصريين، مع توفير الخدمات المختلفة لهم من إنشاء المدارس والمستشفيات والمسجد والكنيسة ومراكز الشباب وغيرها.