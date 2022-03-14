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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: يجب التواصل مع المنظمات الخارجية لتوضيح صورة مصر الحقيقية أمام العالم

النائبة رشا اسحق
النائبة رشا اسحق

قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر تم اعادة تشكيله مؤخرا واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة السفيرة مشيرة خطاب ونتمني ان يقوم بدوره علي اكمل وجه خلال الفترة المقبلة في عرض حقائق حقوق الإنسان في مصروتوضيح ماتم انجازة وتاكيدا علي ان الحقوق الانسان لا تعتمد فقط علي الحقوق السياسية ولكن تعتمد علي جميع الحقوق من صحة وتعليم وغيرها.

وأكدت “اسحق” في حوار لـ"صدي البلد"، أنه يجب ان يتواصل المجلس القومي لحقوق الانسان مع المنظمات الخارجية لتوضيح صورة مصر الحقيقية أمامهم وتعديل الصورة المغلوطة التى تصل إلى العالم ضد مصر.


وتابعت النائبة: "رغم إطلاق عدد كبير من الاستراتجية الخاصة بحماية المرأة من العنف منها الاستراتجية القومية لحماية المرأة من العنف والاستراتجية الخاصة بمكافحة ختان الإناث والاستراتجية الخاصة بمواجهة الزواج المبكر إلا أنه مازال هناك العديد من التحديات في استمرار بعض الممارسات والتقاليد التي ترسخ التميز ضد المرأة".

وأكدت النائبة أن هناك حاجة ماسة إلى استكمال عملية التخطيط القائم على النوع  وإدماجه في الخطط التنموية التي تعدها الدولة مازلنا في حاجة إلى توفير مزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة علي المستويين القومي والمحلي، مازال هناك ضعف في قوة عمل الإناث في المجتمع خاصة في محافظات الصعيد واستمرار الموروثات الثقافية ضد عمل المرأة مازال هناك عنفًا ضد المراة مازال هناك غياب لوجود قانون شامل للعنف ضد المرأة، ومازال هناك تحرشًا جنسيًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرة خطاب حقوق الإنسان مجلس الشيوخ محافظات الصعيد الزواج المبكر

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