لن أتخلى عنهم .. طبيب يرفض الفرار من أوكرانيا بسبب النمور

أثار طبيب هندي يقيم في أوكرانيا الجدل بعد أن رفض الفرار من أوكرانيا عقب القصف الروسي لها، بسبب تعلقه بالحيوانات التي كان يربيها في المنزل الذي يسكن فيه بالعاصمة الأوكرانية كييف.

و بحسب ما نشرته " بي بي سي"، فإن الطبيب هندي الاصل و يعمل كطبيب عظام في أوكرانيا منذ 2014، و رفض الفرار من أوكرانيا و العودة إلى منزل عائلته في الهند، بسبب خوفه و حبه للنمور و الحيوانات الذين كانوا في حظيرة منزله .



ووفقا للتقارير، فإن الطبيب الهندي القاطن في أزكرانيا، كان يسافر يوميا إلى قرى قريبة من كييف، لشراء الطعام لنموره بسبب إحساسهم بالجوع و عدم وجود طعام يطعمهم به في المنزل.

وأشار الطبيب إلى أن النمور أصيبت بحالة نفسية سيئة للغاية منذ بدء القصف الروسي لأوكرانيا، فقد تقلصت وجبتهم كثيرا عن الطبيعي، بسبب إحسياسهم بالذعر من القصف المستمر حولهم .

جدير بالذكر أن الطبيب اشترى 23 كيلو من اللحوم منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا و دفع 4 أضعاف سعرها الطبيعي بسبب غلاء الأسعار نظرا لظروف الحرب، و رغم ما تكلفه من مال إلا أنه يرفض الفرار و ترك نمرين و 3 كلاب .

