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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انفصلت بسبب نمر.. أغرب 8 حالات طلاق في الوسط الفني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أخبار المشاهير دائمًا ما تحظى باهتمام الجميع، وحياتهم الشخصية محط اهتمام وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأبرز الأخبار التي تكون محاطة بهم، الزواج والطلاق، وموافقهم المختلفة، فالوسط الفني متنوع ويدور داخله العديد من الأحداث.

بعض الفنانين تصدرت أخبار طلاقهم، الأخبار، وأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انفصلت بعضهن عن أزواجهن بعد فترة من الزواج لأسباب تنوعت ما بين الغرابة والمجهول.

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أغرب 8 حالات طلاق في الوسط الفني

- رانيا يوسف:

رانيا يوسف

استمر زواج الفنانة رانيا يوسف من رجل الأعمال طارق عزب، لمدة 6 سنوات، وكانت رانيا دائما ما تؤكد على عدم وجود خلافات بينهما، وعند وقوع الطلاق، كان مفاجأة للجميع، وفضلت الاحتفاظ بسبب انفصالهما، وعدم إطلاع وسائل الإعلام عليه، حتى لا تزيد من الضجة التي حدثت بعد الانفصال.

- حنان ترك: 

حنان ترك

تصدرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، التريند، وعناوين الأخبار في فترة من الفترات، بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال خالد خطاب، بعد إن انجبت منه طفليها آدم ويوسف، الأمر الذي اثار تساؤلات كثيرة حولهم، خاصة بعد ان كان طليقها خالد خطاب محل حديث الإعلام، بعد اتهامه للطباخ الخاص به بعملية سرقة لمبلغ مالي من منزله.

ألقت الشرطة القبض على الطباخ، الذي اعترف بجريمته، وفجر مفاجأة بأن عملية السرقة تمت تحت علم خطاب، وأن علاقتهما آثمة، فقررت النيابة حبس الاثنين، ووجهت لزوج حنان ترك تهمة تعاطي المخدرات أيضًا.

- علا غانم: 

علا غانم

تعرضت الفنانة علا غانم، لمعاملة سيئة من طليقها، حيث استمرت زيجتها من زوجها الثاني لمدة 7 أشهر فقط، وانفصلت عنه، وأعلنت أنه كان يعنفها خصوصًا أمام ابنتيها، واستمرت في الزواج، على الرغم من ذلك، حتى تعرضت للخيانة، وهنا قررت الانفصال نهائيًا عنه.

- فيفي عبده: 

فيفي عبده

أغرب واقعة طلاق في الوسط الفني، كانت من نصيب الراقصة فيفي عبده، حيث قالت في أحد التصريحات أن «نمر» هو سبب انفصالها عن زوجها، بعدما أحضره لها على سبيل المزاح، لكنها لم تتقبل الامر، وطلبت الطلاق بسبب هذا المقلب.

في أحد التصريحات التليفزيونية، قالت فيفي عبده: «النمر أكل أحد الأشخاص بعد ما تطلقت من زوجي.. كان راجل محترم ومؤدب والله جدًا، بس معرفش إزاي عمل كدة».

- غادة عبد الرازق: 

غادة عبد الرازق

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها بعد شهرين فقط من الزواج، بسبب تعرضها للخيانة خلال تلك الفترة!!.

- نورا

نورا

انفصال الفنانة المعتزلة نور هو الأسرع، حيث انفصلت عن الفنان حاتم ذو الفقار، بعد أيام قليلة فقط من زواجهما، بعد ان اكتشفت أنه يتعاطى المخدرات، وهربت من المنزل ليلاً، وهي ترتعش من شدة خوفها من زوجها، الذي شاهدته يتعاطى المخدرات.

- إيمان العاصي: 

أيمان العاصي

بعد أشهر قليلة من الارتباط، تعرضت الفنانة إيمان العاصي للخطف ولتعذيب من قبل زوجها، ما سبب العديد من المشاكل والأزمات بينهما، انتهت بالانفصال، وعادت للتمثيل مرة أخرى.

- داليا البحيري: 

داليا البحيري

انفصلت الفنانة داليا البحيري عن زوجها الأول رجل الأعمال سعيد جميل، بعد إنجابها طفلتها الأولى خديجة، التي توفت بعد ثماني أشهر فقط من ولادتها، ما تسبب في دخولها حالة من الاكتئاب الشديد، وطلبت الانفصال عن زوجها.

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