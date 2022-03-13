مقدم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج: يهدف لإنقاذ المجتمع.. فيديو

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، مقدم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إن الوعي ضرورة مهم للتوعية بالفحص قبل الزواج.



وأضاف "السادات"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "يجب توعية المواطنين بأن الكشف قبل الزواج له أهمية كبرى لمصلحة الزوج والزوجة"، مردفا: "المجتمع به من المآسي ما يكفي ونحاول تجنب الكثير من المآسي التي قد تحدث بعد الزواج".

وأوضح النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان،: "دول عربية كثيرة تطبق الفحص الطبي الشامل قبل الزواج"، لافتا: "قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج يأتي لإنقاذ المجتمع".

وأشار: " قانون الفحص الطبي الشامل يحتوي على 19 مادة وشامل كل ما هو متعلق بالمقبلين على الزواج، والقانون شامل صحي واجتماعي ونفسي، والعامل النفسي هو أهم عامل في القانون".