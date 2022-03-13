وزيرا الرياضة والتعليم والعالي يبحثان تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بمقر وزارة الشباب والرياضة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لبحث تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 13 نوفمبر 2022، بحضور أعضاء الاتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد العليا وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح مصر بالحصول على شرف استضافة مصر لفعاليات بطولة العالم للجامعات للإسكواش، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح البطولة والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية.

وأشار إلى أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية المصرية بكافة مفرداتها جعل من مصر مركزا رياضيا عالميا يمتلك البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية الجاهزة لاستضافة مختلف المنافسات الرياضية الدولية على مدار العام.

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة ، على رعايته ودعمه اللامحدود للاتحاد الرياضي للجامعات في جميع الألعاب الفردية والجماعية.

مؤكداً أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الشباب والرياضة لترتيب خطوات استقبال لجنة الاتحاد الدولي للإسكواش والتي ستصل مصر يوم 21 مارس 2022، وذلك للوقوف على استعدادات مصر لاستضافة البطولة.

حضر اللقاء الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد العليا، الأستاذ الدكتور عرفة على سلامة السكرتير العام للاتحاد، الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم

وعضوية الاتحاد لكل من "احمد شوبير، الدكتور فتحي ندا، الدكتور عمرو الحداد ممثل الجهة الإدارية"، الدكتور أحمد فريد رئيس جامعة نيو جيزة، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة مها محمد حسن عضو الإتحاد المصري للجامعات، الدكتور مصطفي بيومي مصطفى عضو الإتحاد المصري للجامعات، الدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، الدكتور أحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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