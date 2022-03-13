عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزيرا الرياضة والتعليم والعالي يبحثان تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بمقر وزارة الشباب والرياضة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لبحث تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 13 نوفمبر 2022، بحضور أعضاء الاتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد العليا  وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنجاح مصر بالحصول على شرف استضافة مصر لفعاليات بطولة العالم للجامعات للإسكواش، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح البطولة والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية. 

وأشار إلى أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية المصرية بكافة مفرداتها جعل من مصر مركزا رياضيا عالميا يمتلك البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية الجاهزة لاستضافة مختلف المنافسات الرياضية الدولية على مدار العام.

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة ، على رعايته ودعمه اللامحدود للاتحاد الرياضي للجامعات في جميع الألعاب الفردية والجماعية.

مؤكداً أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الشباب والرياضة لترتيب خطوات استقبال لجنة الاتحاد الدولي للإسكواش والتي ستصل مصر يوم 21 مارس 2022، وذلك للوقوف على استعدادات مصر لاستضافة البطولة.

حضر اللقاء الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد المصري الرياضي للجامعات والمعاهد العليا، الأستاذ الدكتور عرفة على سلامة السكرتير العام للاتحاد، الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم

 وعضوية الاتحاد لكل من "احمد شوبير، الدكتور فتحي ندا، الدكتور عمرو الحداد ممثل الجهة الإدارية"، الدكتور أحمد فريد رئيس جامعة نيو جيزة، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتورة مها محمد حسن عضو الإتحاد المصري للجامعات، الدكتور مصطفي بيومي مصطفى عضو الإتحاد المصري للجامعات، الدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، الدكتور أحمد فرج رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

b7e83cb1-1be7-4451-ab01-9dda8fc1f465 (1)
b7e83cb1-1be7-4451-ab01-9dda8fc1f465 (1)
01929955-82dc-4e79-a518-bd47201c9124
01929955-82dc-4e79-a518-bd47201c9124
b7e83cb1-1be7-4451-ab01-9dda8fc1f465
b7e83cb1-1be7-4451-ab01-9dda8fc1f465
df4bd3e6-570a-4170-9223-e6d595f986b3
df4bd3e6-570a-4170-9223-e6d595f986b3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

تفاصيل سقوط حارس مرمي ناشئي الأهلي من شرفة منزله.. والجيران: كان طيبا

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

ترشيحاتنا

أبو العينين يعزي الدكتور أحمد فتحي سرور في وفاة شقيقه

إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بفيروس كورونا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة .. ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

عبدالسند يمامة يكشف سبب تراجع هاني سري الدين عن الترشح لانتخابات رئاسة الوفد.. صور

هل يجوز الصلاة في السيارة ؟.. احذر أداء الفريضة بهذه الحالة

روسيا تهدد بسداد الديون السيادية الخارجية بالروبل بدلا من الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

تموين القاهرة تضبط سلعا مخزنة في المرج قبل طرحها للبيع بأسعار مرتفعة

ابنة عبد الباسط حمودة تحتفل بحفل خطوبتها

توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا في لندن.. صور

فيديو

بشرى للمواطنين .. أسعار السلع تنخفض خلال يومين.. فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ