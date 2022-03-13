روسيا تهدد بسداد الديون السيادية الخارجية بالروبل بدلا من الدولار

هددت روسيا بسداد الفوائد المستحقة على ديونها السيادية بالروبل بدلا من الدولار، وذلك قبل أيام فقط من استحقاق دفعة رئيسية على ديونها الخارجية.

واعتبر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف، الدفع بالروبل عادلا في ظل تجميد 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا، قائلا إنه من "العدل تمامًا" أن تسدد البلاد جميع مدفوعات ديونها السيادية بالروبل حتى يتم رفع العقوبات الغربية، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وحسب الصحيفة، من المقرر أن تسدد موسكو 117 مليون دولار من مدفوعات الفائدة يوم الأربعاء على هيئة سندات مقومة بالدولار، لكن العقود لا تمنح روسيا خيار الدفع بالروبل.

وأوضح الوزير الروسي أن ما يقرب من نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا البالغة 643 مليار دولار قد تضررت من العقوبات.

وفي وقت سابق، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اإن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وأوضحت أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كان لها بالفعل ذات تأثير شديد في الاقتصاد الروسي، وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.

وفي بداية مارس الجاري، دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستبعاد 7 مؤسسات مالية روسية من شبكة الاتصالات المصرفية "سويفت".

وأعلنت واشنطن فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظرا تدريجيا لواردات النفط.

في سياق آخر، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن "المحادثات الروسية مع أوكرانيا لن تجري الآن، ومن المقرر إجراؤها يوم الاثنين".

و في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.