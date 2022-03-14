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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بأكثر من 24 مؤسسة مجتمع مدني..

ليلي سالم: تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. فيديو

ليلى سالم
ليلى سالم

قالت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، إن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، معقبة: "كان هناك اجتماعًا اليوم لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأكثر من 24 مؤسسة مجتمع مدني".


وأضافت "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أكثر من 24 مؤسسة مجتمع مدني اجتمعوا اليوم على طرابيزة واحدة بدون منافسة، من أجل التفكير في تقديم الخدمات لشعبنا وللمجتمع خلال الفترة القادمة".

وأشارت: "المجتمع حاليا يمر بظروف صعبة جدًا، ونحن نريد التعاون للوصول لكافة محافظات مصر"، موضحة: "أهم ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن وجود قاعدة بيانات موحدة للفئات الأكثر احتياجات، وتبادل الخبرات بين كل المؤسسات".

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