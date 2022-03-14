ليلي سالم: تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. فيديو

بأكثر من 24 مؤسسة مجتمع مدني..

قالت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، إن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، معقبة: "كان هناك اجتماعًا اليوم لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأكثر من 24 مؤسسة مجتمع مدني".



وأضافت "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أكثر من 24 مؤسسة مجتمع مدني اجتمعوا اليوم على طرابيزة واحدة بدون منافسة، من أجل التفكير في تقديم الخدمات لشعبنا وللمجتمع خلال الفترة القادمة".

وأشارت: "المجتمع حاليا يمر بظروف صعبة جدًا، ونحن نريد التعاون للوصول لكافة محافظات مصر"، موضحة: "أهم ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هي توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن وجود قاعدة بيانات موحدة للفئات الأكثر احتياجات، وتبادل الخبرات بين كل المؤسسات".