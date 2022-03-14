عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب جراند شيروكي تحصل على ترقيات خارقة تصل الى قوة 1300 حصان.. صور

صدى البلد

تعتبر سيارة جيب جراند شيروكي تراكهاوك واحدة من أسرع سيارات الدفع الرباعي الموجودة في العالم، رغم انها قد لا تتمتع بإمكانيات الطرق الوعرة مثل إصداراتها الأقل قوة، لكنها تعوض عن ذلك من خلال  قوتها بفضل محرك Hellcat.

جيب جراند شيروكي تحصل على ترقيات خارقة تصل الى قوة 1300 حصان.

يأتي طراز جيب جراند شيروكي الاصلي بقوة 707 حصان (527 كيلوواط) وعزم دوران 645 رطل (875 نيوتن متر)، حيث يمكن لمحرك HEMI V8 فائق الشحن بسعة 6.2 لتر دفع 5363 رطلاً (2432 كجم) في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى 60 ميلاً في الساعة (97 كم / ساعة) في حوالي 3.5 ثانية فقط.

ويمتلك مايك فيران من Sinister Performance Club سيارة من طراز جيب جراند شيروكي تراك هوك بقوة تبلغ 1300 حصان (956 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 1500 رطل (2033 نيوتن متر)، بفضل التعزيز الإضافي، يعد Trackhawk الذي تم ضبطه من Mikeهو الأسرع في كندا وثاني أسرع سرعة في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لمايك تم ضبط المحرك من أجل النيتروز ويتميز بمنفاخ مطور ولوحة تحمل قضبان، ويحتوي جيب أيضًا على طرف علوي وسفلي مستدير، بالإضافة إلى 1300 سم مكعب محاقن، وتم تقوية المكابس والقضبان، جنبًا إلى جنب مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات. 

حصلت المحاور على ترقية لمواكبة الارتفاع الهائل في القوة والمثير للدهشة أن معظم الأجزاء الداخلية للمحرك لا تزال مخزنة، الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه لا يزال يستخدم عمود الإدارة القياسي.

يظهر الفيديو من قناة That Racing Channel أنه يتطلب مجهودًا لمصارعة سيارات الدفع الرباعي في خط مستقيم، كما يُظهر عمليات الإطلاق الوحشية التي يمكن أن تقوم بها Trackhawkالمضبوطة حتى بدون تنشيط النيتروز، ومع تشغيله فإن سيارة الدفع الرباعي التي يبلغ وزنها 5500 رطل تبتعد عن السكون مثل السيارة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو.

قطعت جيب في عام 2020 ربع ميل من 9.55 وسجلت فخ السرعة عند 143 ميل في الساعة، ويعتبر الرقم القياسي العالمي هو 9.48 ثانية، لذا فإن مايك ليس ببعيد عن مطابقته، ليس ذلك فحسب بل يمكنه تشغيل السرعة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال ثانيتين فقط.

جيب جيب جراند شيروكي اسرع سيارات الدفع الرباعي hellcat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات Acura Integra موديل 2023.. صور

دودج تنشئ شبكة وكلاء Power Brokers لترقية وتعديل السيارات

ألبينا تقترب من إطلاق B4 Gran بإعلان تشويقي على فيسبوك.. صور

أودي ستوفر تقنية الواقع الافتراضي Holoride في سياراتها 2022.. صور

اودي تنشر لقطات لسيارتها الكهربائية الجديدة E-Tron S Sportback ..شاهد

شيفروليه كورفيت Z06 LT6 لن تتشارك محركها مع أي محرك V8.. تفاصيل

متحف بيترسن يعرض سيارات أفلام هوليوود الشهيرة .. شاهد

وظيفة كوبلن السيارة وأعراض تلفه وأهم النصائح للحفاظ عليه

ترشيحاتنا

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أفخم القطط في العالم يعيش في رفاهية وعلى اسم واحدة من الملكات

الدفاع الروسية: كتائب أوكرانية تشعل النيران في مصنع كيماويات

الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالية ليلة النصف من شعبان

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك كان سيئ الحظ أمام الوداد.. وفيريرا لا يملك عصا سحرية

ابراهيم سعيد : بن شرقي رحل عن الزمالك بعد الموسم الماضي .. وطارق حامد "خسران"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

7 أيام على انتهاء الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

فيديو

التموين توجه تحذيرا قبل إيقاف بطاقة التموين .. فيديو

شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة حارس مرمى الأهلي زياد إيهاب

خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

الشتاء يعود بقوة من جديد..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ