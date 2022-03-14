جيب جراند شيروكي تحصل على ترقيات خارقة تصل الى قوة 1300 حصان.. صور

تعتبر سيارة جيب جراند شيروكي تراكهاوك واحدة من أسرع سيارات الدفع الرباعي الموجودة في العالم، رغم انها قد لا تتمتع بإمكانيات الطرق الوعرة مثل إصداراتها الأقل قوة، لكنها تعوض عن ذلك من خلال قوتها بفضل محرك Hellcat.

جيب جراند شيروكي تحصل على ترقيات خارقة تصل الى قوة 1300 حصان.

يأتي طراز جيب جراند شيروكي الاصلي بقوة 707 حصان (527 كيلوواط) وعزم دوران 645 رطل (875 نيوتن متر)، حيث يمكن لمحرك HEMI V8 فائق الشحن بسعة 6.2 لتر دفع 5363 رطلاً (2432 كجم) في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى 60 ميلاً في الساعة (97 كم / ساعة) في حوالي 3.5 ثانية فقط.

ويمتلك مايك فيران من Sinister Performance Club سيارة من طراز جيب جراند شيروكي تراك هوك بقوة تبلغ 1300 حصان (956 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 1500 رطل (2033 نيوتن متر)، بفضل التعزيز الإضافي، يعد Trackhawk الذي تم ضبطه من Mikeهو الأسرع في كندا وثاني أسرع سرعة في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لمايك تم ضبط المحرك من أجل النيتروز ويتميز بمنفاخ مطور ولوحة تحمل قضبان، ويحتوي جيب أيضًا على طرف علوي وسفلي مستدير، بالإضافة إلى 1300 سم مكعب محاقن، وتم تقوية المكابس والقضبان، جنبًا إلى جنب مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات.

حصلت المحاور على ترقية لمواكبة الارتفاع الهائل في القوة والمثير للدهشة أن معظم الأجزاء الداخلية للمحرك لا تزال مخزنة، الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه لا يزال يستخدم عمود الإدارة القياسي.

يظهر الفيديو من قناة That Racing Channel أنه يتطلب مجهودًا لمصارعة سيارات الدفع الرباعي في خط مستقيم، كما يُظهر عمليات الإطلاق الوحشية التي يمكن أن تقوم بها Trackhawkالمضبوطة حتى بدون تنشيط النيتروز، ومع تشغيله فإن سيارة الدفع الرباعي التي يبلغ وزنها 5500 رطل تبتعد عن السكون مثل السيارة التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو.

قطعت جيب في عام 2020 ربع ميل من 9.55 وسجلت فخ السرعة عند 143 ميل في الساعة، ويعتبر الرقم القياسي العالمي هو 9.48 ثانية، لذا فإن مايك ليس ببعيد عن مطابقته، ليس ذلك فحسب بل يمكنه تشغيل السرعة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال ثانيتين فقط.