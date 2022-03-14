عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيستا: رحيل محمد صلاح عن ليفربول صعب.. وأتمنى فوز مصر على السنغال

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد جيانلوكا فيستا نجم منتخب إيطاليا السابق أنه ليس مع رحيل النجم محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول، ولكنه رحب في الوقت نفسه بإمكانية عودة المصري إلى الدوري الإيطالي.

وسبق لـ محمد صلاح اللعب في السيري آ لكل من فيورنتينا وروما، قبل انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017.

ويحوم الغموض بشكل قوي حول مستقبل محمد صلاح في الوقت الحالي، حيث سينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023 ولا توجد انفراجة في محادثات تجديد عقده.

وقال جيانلوكا فيستا في حواره مع برنامج "رقم 10" عبر القناة الأولى: "محمد صلاح لاعب كبير، ولست مع رحيله عن صفوف ليفربول، وإذا عاد للدوري الإيطالي بكل تأكيد سيكون شرف للكرة الإيطالية تواجد لاعب عظيم مثله".

وأضاف: "أفضل لاعب في العالم حاليًا؟ مبابي ورونالدو ومحمد صلاح، من الممكن أن نقول إن الثلاثي من أفضل اللاعبين على مستوى العالم".

وواصل: "مواجهة مصر والسنغال صعبة، وهناك منافسة خاصة بين محمد صلاح وماني، ومن الصعب توقع الفائز، لكن أتمنى فوز المنتخب المصري".

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال في الجولة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وذلك يومي 25 و29 مارس الجاري.

وتطرق فيستا للحديث عن لاعبين مصريين آخرين، حيث قال: "باسم مرسي شارك تحت قيادتي أثناء تواجده بلاريسا اليوناني، وهو لاعب جيد ومهاري وذو قيمة كبيرة، كما أنه سريع ولاعب ذكي جدًا وتحركاته إيجابية على المرمى".

وتابع: "أحمد حسن كوكا لاعب كبير وعنصر مهم مع المنتخب الوطني، صعب جدًا أن نرى لاعب بإمكانياته، أنا أتعجب من عدم مشاركته باستمرار بصفوف المنتخب المصري".

جيانلوكا فيستا منتخب إيطاليا محمد صلاح منتخب السنغال المنتخب المصري باسم مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

النيابة: ناشئ الأهلي المتوفي عانى من ضائقة نفسية لرفض والده الزواج من إحدى الفتيات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

ترشيحاتنا

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أفخم القطط في العالم يعيش في رفاهية وعلى اسم واحدة من الملكات

الدفاع الروسية: كتائب أوكرانية تشعل النيران في مصنع كيماويات

الرئيس السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالية ليلة النصف من شعبان

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك كان سيئ الحظ أمام الوداد.. وفيريرا لا يملك عصا سحرية

ابراهيم سعيد : بن شرقي رحل عن الزمالك بعد الموسم الماضي .. وطارق حامد "خسران"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

Critics Choice Awards.. أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل اختيارات النقاد

7 أيام على انتهاء الشتاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

فيديو

التموين توجه تحذيرا قبل إيقاف بطاقة التموين .. فيديو

شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة حارس مرمى الأهلي زياد إيهاب

خلافات واعتذارات وكورونا ..الازمات تهدد مسلسلات رمضان

الشتاء يعود بقوة من جديد..فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ