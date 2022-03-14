فيستا: رحيل محمد صلاح عن ليفربول صعب.. وأتمنى فوز مصر على السنغال

أكد جيانلوكا فيستا نجم منتخب إيطاليا السابق أنه ليس مع رحيل النجم محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول، ولكنه رحب في الوقت نفسه بإمكانية عودة المصري إلى الدوري الإيطالي.

وسبق لـ محمد صلاح اللعب في السيري آ لكل من فيورنتينا وروما، قبل انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017.

ويحوم الغموض بشكل قوي حول مستقبل محمد صلاح في الوقت الحالي، حيث سينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023 ولا توجد انفراجة في محادثات تجديد عقده.

وقال جيانلوكا فيستا في حواره مع برنامج "رقم 10" عبر القناة الأولى: "محمد صلاح لاعب كبير، ولست مع رحيله عن صفوف ليفربول، وإذا عاد للدوري الإيطالي بكل تأكيد سيكون شرف للكرة الإيطالية تواجد لاعب عظيم مثله".

وأضاف: "أفضل لاعب في العالم حاليًا؟ مبابي ورونالدو ومحمد صلاح، من الممكن أن نقول إن الثلاثي من أفضل اللاعبين على مستوى العالم".

وواصل: "مواجهة مصر والسنغال صعبة، وهناك منافسة خاصة بين محمد صلاح وماني، ومن الصعب توقع الفائز، لكن أتمنى فوز المنتخب المصري".

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال في الجولة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وذلك يومي 25 و29 مارس الجاري.

وتطرق فيستا للحديث عن لاعبين مصريين آخرين، حيث قال: "باسم مرسي شارك تحت قيادتي أثناء تواجده بلاريسا اليوناني، وهو لاعب جيد ومهاري وذو قيمة كبيرة، كما أنه سريع ولاعب ذكي جدًا وتحركاته إيجابية على المرمى".

وتابع: "أحمد حسن كوكا لاعب كبير وعنصر مهم مع المنتخب الوطني، صعب جدًا أن نرى لاعب بإمكانياته، أنا أتعجب من عدم مشاركته باستمرار بصفوف المنتخب المصري".