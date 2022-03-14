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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يسلم رئيس الوزراء الماليزي رسالة من السيسي | صور

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي رئيس الوزراء الماليزي

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب في اولى محطات جولته الاسيوية والتي بدأها أمس الأحد.

وسلم وزير الخارجية اليوم الاثنين رئيس الوزراء الماليزي رسالة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا.

وانطلق امس  وزير الخارجية في جولة آسيوية تشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة.  
 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سيلتقي بنظرائه، والعديد من المسئولين بتلك الدول لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكل منها في شتى المجالات، بجانب تناول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، علاوة على بحث موضوعات تغير المُناخ، أخذاً في الاعتبار الرئاسة المصرية المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، وحرص مصر على التشاور والتنسيق في هذا الصدد مع مختلف الأطراف. 

كما أضاف حافظ أن الوزير شكري سيشارك أيضاً في  الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجاري
 

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