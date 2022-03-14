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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: تنظيم ملتقى توظيف للحد من البطالة وتقديم فرص تدريب للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يستعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة حلوان لتنظيم  "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، حيث تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

ويأتى ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف  الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق  والاستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، والاستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.

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وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن الملتقي ال 18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان يشارك فيه أكثر من 120 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات، وأن من أهداف ملتقى التوظيف الحد من البطالة وتقديم فرص للتدريب من خلال إيجاد فرص عمل للشباب بما يسهم فى تمكينهم وبما يتمشى مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وصرح الدكتور مهدى، أن الجامعة  قد اهتمت هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة لكتساب الخبرة العملية، حيث تحرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

واشار رئيس جامعة حلوان، انه يعقد علي هامش ملتقي التوظيف مجموعة من الندوات وورش العمل ذات الصلة بسوق العمل والتي تعمل على تأهيل الطلاب أو الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية ومجال الكمبيوتر وتطبيقات الحاسب الآلي في مجالات العمل المختلفة.

والفت أن الجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريده والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.

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