وزير التعليم يدعو متابعيه للانضمام لجروب Mathematica in Egypt عبر فيس بوك

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، للانضمام إلى جروب على فيس بوك بعنوان (Mathematica in Egypt)

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعيه : هذا الجروب لمن يريد الاستفادة من أحد اعظم برامج الرياضيات في العالم "ماثيماتيكا" .

وأضاف وزير التربية والتعليم ان جروب Mathematica in Egypt به العديد من الدورات التدريبية والامثلة ، لشرح كيفية استخدام البرنامج في العديد من العلوم الأخرى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر الدخول على جروب Mathematica in Egypt عن طريق الضغط على الرابط التالي :

رسالة عاجلة من وزير التربية والتعليم عبر فيس بوك

وعلى جانب آخر كان قد أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب بالفروع الجديدة من المدارس المصرية اليابانية في (مرسى مطروح - بورفؤاد - مدينة المستقبل) للعام الدراسي الجديد خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية : سيتم أيضا فتح باب التقديمات بكل فروع المدارس المصرية اليابانية الأخرى.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية : أنه بذلك قد وصل عدد فروع المدارس المصرية اليابانية ٥١ مدرسة على مستوى الجمهورية.

مزايا المدارس المصرية اليابانية

وأكدت ابتسام حسني مدير المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم ، أن المدارس المصرية اليابانية هي مدارس ذات طبيعة خاصة فهي مدارس قائمة على تدريس منهج نظام التعليم المصري الجديد 2.0 إلى جانب تطبيق أنشطة التوكاتسو التي تخدم المنهج بأنشطة متعددة تساعد على التنمية الشاملة للتلميذ من حيث الجوانب الحياتية والمهارية والبدنية للتلميذ.

سن القبول في المدارس المصرية اليابانية

أكد مالك أحمد رفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اهم شرط هو السن الذي يعتبر المعيار الاساسي في الاختيار ، مشيراً إلى أنه الوزارة حريصة على أن يتم اختيار الاطفال المقبولين في المدارس المصرية اليابانية وفقا للسن المتفق عليه دون أي مخالفة .

وقال مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يشترط للتقدم لـ المدارس المصرية اليابانية أن يكون سن الطفل من 4 سنوات حتى 5 سنوات الا يوم ، الطفل لازم يكون تم عام كامل إلا يوم واحد.

واضاف مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: المقابلة الشخصية هي مقابلة بسيطة جدا هدفها تحديد وقياس سمات الطفل والتأكد من قدرته على تقبل انشطة التوكاتسو و القراءة الهادئة والمشاركة في الانشطة الجماعية بجانب الأكاديمي.