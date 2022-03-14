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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلاف أنظمة سياسية| انطلاق المحادثات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا

المحادثات الأوكرانية
المحادثات الأوكرانية الروسية

قال المفوض الأوكراني، ميخايلو بودولاك، مستشار  الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن المحادثات بين موسكو وكييف بدأت اليوم الاثنين، والتواصل بين الجانبين صعب لكنه مستمر.

ونشر بودولاك، صورة على حسابه بموقع "تويتر" تظهر بدء المحادثات التي تجري عبر الفيديو كونفرنس، قائلا: "يعبر الطرفان بفاعلية عن مواقفهما المحددة.

وأضاف: "الاتصال مستمر ولكنه صعب. سبب الخلاف أنظمة سياسية مختلفة للغاية".

وكان ميخايلو بودولاك، قال في وقت سابق من اليوم، إن المفاوضات مع روسيا ستكون صعبة، وذلك رغم أنها تدرك "حماقة" أعمالها العدائية.

وأكد بودولاك أن مواقف أوكرانيا خلال المفاوضات لم تتغير، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن جولة المفاوضات الجديدة ستبحث السلام ووقف إطلاق النار وسحب القوات فورا.

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مستشار زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا ستكون صعبة ومواقفنا لم تتغير

وأضاف أن جولة المفاوضات الجديدة مع روسيا ستبحث أيضا الضمانات الأمنية.

وأشار مستشار زيلينسكي إلى مقتل أكثر من 2500 من سكان ماريوبول في الحرب.

وتتواصل الجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج للحرب الروسية في أوكرانيا، فيستأنف المفاوضون الأوكرانيون والروس المحادثات، بعد أن هاجمت موسكو قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية واحتدم القتال في جميع أنحاء البلاد.

وارتفعت الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي بعد أن أعطت روسيا وأوكرانيا تقييمات إيجابية بعد مفاوضات نهاية الأسبوع، ومن المحتمل أن تتوصل الوفود قريبًا إلى مسودة اتفاقيات.

وركزت الثلاث جولات من المحادثات بين الجانبين في بيلاروسيا، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، بشكل أساسي على القضايا الإنسانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وفود البلدين تتحدث يومياً عبر الفيديو، وكان الهدف الواضح لمفاوضيه هو "بذل كل ما في وسعه" للترتيب للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

و أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الإثنين،  الاتفاق على فتح 10 ممرات إنسانية اليوم الاثنين، من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين في عدد من المناطق التي تتعرض للقصف الروسي.

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إن بلادها ستحاول إجلاء المدنيين المحاصرين من خلال 10 ممرات إنسانية، اليوم، الاثنين بما في ذلك من البلدات القريبة من كييف ومنطقة لوجانسك بشرق البلاد.

وأضافت "سنحاول مرة أخرى تسيير القافلة الإنسانية التي تحمل الغذاء والدواء إلى مدينة ماريوبول من بيرديانسك في جنوب شرق البلاد.

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