عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير مقلقة .. شوبير يزف بشرى بشأن إصابة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

زف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لعشاق الكرة المصرية بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني خلال مشاركته مع فريقه ليفربول أمام براتيون أمس الأول بالدوري الإنجليزي .
 

موجز السوشيال.. محمد صلاح يحتفل بـ هدفه فى شباك برايتون .. وأحمد عيد عبدالملك: أتمنى حل أزمة طارق حامد مع الزمالك

طارق مصطفى : جهاز حسام البدري لم يستفد من محمد صلاح فى المنتخب


وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : “ محمد صلاح جاهز لمواجهتي منتخب مصر والسنغال بالمرحلة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم ، إصابته غير مقلقة وعلمت إنها بسيطة ولن تستغرق وقتا طويلا ”.

كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن استدعاء ٩ محترفين لمعسكر منتخب مصر في مارس وهم: محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ.

وقرر كيروش الاكتفاء بضم 24 لاعبا فقط في قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى،  في ظل رؤيته بأن 20 لاعبا و4 حراس عدد جيد للغاية لمواجهة السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد.

ورفض كيروش فكرة ضم عدد يزيد على 24 لاعبا تجنبا للزحام في التدريبات، خاصة أنه ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال في ظل صعوبة المباراتين وحاجة الفراعنة إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

منتخب مصر احمد شوبير ليفربول كأس العالم محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

غير مقلقة .. شوبير يزف بشرى بشأن إصابة محمد صلاح

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

البلطي يرتفع 4 جنيهات| زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في كل كيلو

تقنية حديثة لـ معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الخاصة بـ الشرب

غير مقلقة .. شوبير يزف بشرى بشأن إصابة محمد صلاح

خلاف أنظمة سياسية| انطلاق المحادثات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا

قبل مباراة الأهلي الحاسمة.. بيان رسمي من المريخ السوداني بشأن مدربه

أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياة طبيب أثناء عمله .. والصحة تنعيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

القاهرة تغيرت.. يسري نصر الله: واجهنا صعوبات في تصوير "منورة بأهلها "

تحدث عن فلسطين.. لاعب الإسكواش علي فرج يتصدر الاهتمام العالمي

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ