غير مقلقة .. شوبير يزف بشرى بشأن إصابة محمد صلاح

زف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لعشاق الكرة المصرية بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني خلال مشاركته مع فريقه ليفربول أمام براتيون أمس الأول بالدوري الإنجليزي .





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : “ محمد صلاح جاهز لمواجهتي منتخب مصر والسنغال بالمرحلة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم ، إصابته غير مقلقة وعلمت إنها بسيطة ولن تستغرق وقتا طويلا ”.



كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن استدعاء ٩ محترفين لمعسكر منتخب مصر في مارس وهم: محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ.

وقرر كيروش الاكتفاء بضم 24 لاعبا فقط في قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى، في ظل رؤيته بأن 20 لاعبا و4 حراس عدد جيد للغاية لمواجهة السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد.

ورفض كيروش فكرة ضم عدد يزيد على 24 لاعبا تجنبا للزحام في التدريبات، خاصة أنه ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال في ظل صعوبة المباراتين وحاجة الفراعنة إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.