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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تقنية حديثة لـ معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الخاصة بـ الشرب

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لاستعراض إحدى التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في معالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، وممثل الشركة العالمية صاحبة المشروع.

واستمع وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي، إلى شرح موسع عن آلية عمل تلك التقنية الحديثة، وهى عبارة عن مادة كيميائية تستخدم في معالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، وقد تم تجريبها فى إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإسراع في آليات الاستفادة والتنفيذ لاستخدام تلك التقنية الحديثة، بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، فى معالجة مياه الصرف الصحي، والوصول بها إلى أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية لإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة، مؤكداً ضرورة العمل على التصنيع المحلى لمكونات تلك المادة.

من جانبه أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي على سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين خاصةً ضمن مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المبادرات القومية، كما أكد على سعي الوزارة لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة ومن أوجه ذلك توطين تصنيع مكونات محطات معالجة وتحلية المياه في مصر سعياً لتوطين صناعتها محلياً بإستخدام التقنيات الحديثة التى يتم استخدامها فى معالجة مياه الصرف الصحى وتنقية مياه الشرب.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وتوفير بنية تحتية مائية مستدامة اقتصادياً وبيئياً والاستفادة القصوى من مصادر المياه المتاحة.
 

عاصم الجزار الأسكان وزير الإسكان وزير الدولة للإنتاج الحربي الصرف الصحى

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