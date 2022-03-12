معاون وزير الإسكان: أهالي الكورنيش سعداء بمشروع ممشى أهل مصر

قال المهندس طارق الرفاعي،معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن جميع الأهالي التي تسكن بجوار نهر النيل سعداء بالتطوير الخاصة على الكورنيش، لتوفير مكان آمن وبه جميع الخدمات .



وأضاف طارق الرفاعي خلال لقائه على قناة on، أن التطوير به كافة وسائل التأمين للأهالي من وجود رجال من شركات الأمن وكاميرات مراقبة للحفاظ على الأهالي وكذلك تشجيع الاستثمار والسياحة داخل محافظة القاهرة .

وأوضح أن ممشي أهل مصر تم توسيعه أكثر من ٦ أمتار منه جزء علوي بجانب الرصيف وهو متاح للجمهور الآن والجزء السفلي لم يتم السماح للجمهور حتى الآن بدخوله للانتهاء من تسليم المحلات في نهاية الشهر الحالي.

https://youtu.be/yZWmr5XMUTA