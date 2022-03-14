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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. اقتران القمر مع خلية النحل في مشهد فلكي نادر.. وفتح باب الترشح لعمادة كلية التربية النوعية بطنطا غدًا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لتجنب حجب نتيجة الترم الأول.. طرق دفع المصروفات بجامعة حلوان
فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

 

انطلاق مهرجان جامعة المنيا للأنشطة الطلابية بمشاركة ذوي الهمم والوافدين
انطلقت أولى فعاليات مهرجان جامعة المنيا للأنشطة الطلابية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة – كلنا نعمل من أجل مصر" وذلك بطابور عرض شارك فيه جميع كليات الجامعة والطلاب الوافدين وذوي الهمم والذي أقيم برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

 

كلية الدراسات البيئية بعين شمس تنظم لقاء مفتوحا بحضور خبير من الأمم المتحدة
نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس لقاء مفتوح مع شباب الجامعة ، استضافت خلاله الدكتور مجدي علام الخبير الدولى بالامم المتحدة و مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، وذلك ضمن برنامج التوعية الخاصة بالمناخ في الجامعات المصرية لتدريب 500 طالب وطالبة لتأهليهم للمساهمة في مؤتمر تغير المناخ cop 27.

 

مشهد فلكي نادر| اقتران القمر مع خلية النحل .. الليلة
تتزين سماء مصر الليلة بمشهد فلكي جذاب عندما يقترن القمر مع خلية النحل الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير.

 

فتح باب الترشح لعمادة كلية «التربية النوعية بطنطا» .. غدًا
‎ أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التربية النوعية، للأساتذة العاملين بالكلية اعتباراً من الثلاثاء 15 مارس حتى الأحد 20 مارس 2022 م .

 

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية لعام 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من غد الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، وتستمر لمدة 15يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg.

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