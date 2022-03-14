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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات البيئية بعين شمس تنظم لقاء مفتوحا بحضور خبير من الأمم المتحدة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس لقاء مفتوح مع شباب الجامعة ، استضافت خلاله الدكتور مجدي علام الخبير الدولى بالامم المتحدة و مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، وذلك ضمن برنامج التوعية الخاصة بالمناخ في الجامعات المصرية لتدريب 500 طالب وطالبة لتأهليهم للمساهمة في مؤتمر تغير المناخ cop 27

يأتي ذلك فى إطار استعدادات جامعة عين شمس لمؤتمر المناخ cop 27 ، الذى تستضيفه مصر نهاية العام الجاري بشرم الشيخ.

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بنات عين شمس تنظم معرضا لتبادل الكتب بين طالبات الكلية

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إعلام عين شمس تشارك في ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبحضور الدكتورة نهى سمير عميدة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

أوضحت الدكتوره نهى سمير دنيا أن اللقاء يأتى ضمن فعاليات تدريب الشباب للتعامل مع التغيرات المناخية والتعريف بقمة المناخ COP27"  و رفع الوعى فى مجال التغير المناخى ، مشيرة إلي أن اللقاء تناول التعريف بظاهرة التغير المناخى و أسبابه و تأثيراته و إجراءات التكيف و التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وقد شهد اللقاء تبادل الآراء مع الطلاب لمعرفة مدى معرفتهم و معلوماتهم عن التغير المناخى.

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جامعة عين شمس الدكتور مجدي علام الخبير الدولى بالامم المتحدة مؤتمر تغير المناخ Jobs Education

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