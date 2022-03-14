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برلمان

"سياحة الشيوخ" توافق على مقترح بإنشاء شاطئ عام لأهالي الضبعة والحمام

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة السياحة بمجلس الشيوخ

شدد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على ضرورة  توفير شاطئ عام لخدمة مركزى الحمام والضبعة بالساحل الشمالى في مطروح من متوسطى الدخل، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني والخاص بضرورة توفير شاطئ مجاني بالمنطقة لخدمة الأهالي ليعود بالنفع على أهل المدينتين بعائد اقتصادي لهم تزامنا مع توفير حياة كريمة للمواطنين.

 

وأكد الدكتور محمود مسلم، أنه من حق مواطنى أهالى الضبعة والحمام أن يكون لهم شاطئ خاص بهم، لاسيما فى ظل مراعاة العادات والتقاليد وابتعاد الشواطئ الأخرى الموجودة فى العلمين عنهم.


وقال  النائب رزق علواني، أن فكرة إنشاء شاطئ عام لخدمة مركزى الحمام والضبعة بالساحل الشمالي بمطروح هو هدف يتمناه العديد من أهالي المدينتين من متوسطي الدخل للاستجمام والاستمتاع بشواطئ الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، وتكون مصدر دخل إضافي للشباب من خلال إيجاد فرص عمل لهم.

 

ولفت  النائب رزق علواني إلى أن مدينة الضبعة تبعد عن العلمين الجديدة وهو أقرب شاطئ عام مخصص لنزول المواطنين بقرابة 60 كيلو، وكذلك مدينة الحمام تبعد قرابة 40 كيلو متر، مما يؤدى ذلك إلى توافد المواطنين وأهالى المدينتين على الشواطئ بشكل أمن.

 

وأشار النائب رزق علواني، إلى أن مدينة الضبعة شهدت فى العام الماضي عدد كبير من حالات الغرق، بسبب ذهاب بعض الشباب إلى البحر المفتوح كنوع من الترفيه عن أنفسهم، وقال: نتيجة لعدم وجود شاطئ عام مهيأ يخدم المنطقة أدى ذلك إلى جرف الأمواج لهم ووفاتهم .


ولفت ممثل المجتمعات العمرانية المهندس محمد صلاح، أنه بالفعل يتم الأن تجهيز عدد من الشواطئ العامة لدعم أهالى مدينتى الضبعة والحمام لخدمتهم والحفاظ على سلامة الشباب من حوادث الغرق، لافتا إلى أنه تم تأجير شاطئ الهنا لرفع كفاءته، وقال: مدينة العلمين بها شاطئ عام مفتوح لكل المواطنين وهناك شواطئ أخرى.

 

وعارض الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام، فكرة تأجير شاطئ، وقال: قبل تأجيره كان يجب توفير متنفس لأهالي الضبعة والحمام.

 

وأشار عادل الجندى ممثل وزارة السياحة، عن وجود مخطط أقليمي شامل يتضمن الضبعة والحمام، وقال: "ليس الهدف هو إنشاء شاطئ عام فقط ولكن الأهم هو الاستفادة منه ليكون فرصة لتوفير العمل للمواطن فى هذه المنطقة.

 

فيما أكدت ممثل وزارة التنمية المحلية بأنه لا يوجد مانع من إعطاء التراخيص لإنشاء شاطئ عام لأهالى الضبعة والحمام.

 

ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من النائب رزق علوانى بإنشاء شاطئ عام لخدمة مركزي الحمام والضبعة بالساحل الشمالي.

الساحل الشمالي الضبعة العلمين الجديدة وزارة السياحة المجتمعات العمرانية Tourism

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