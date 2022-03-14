مبادرة صلح..والد بوسي: نفسي أكلم بنتي ونرجع زي زمان قبل شهر رمضان ..شاهد

تبنت الفنانة برلنتي فؤاد، مبادرة للصلح ولم الشمل بين المطربة الشعبية بوسي ووالدها محمد شعبان، بعد نشوب خلافات واضطرابات بينهما، بسبب استغلال البعض لوالد الفنانة ودفعه لعمل فيديوهات ضدها، واتهامها بالتقصير في حقه وتركه بدون أموال للعلاج وفي مأزق مالي جعله غير قادر على شراء العلاج.

وأكد والد بوسي، خلال فيديو حصري لـ صدى البلد، اعتذاره لنجلته، وأنه أخطأ في حقها، ووجه لها رسالة موضحا حقيقة ما حدث معه قائلاً: "متزعليش مني وأنا غلطان من الأول، وبفتخر انك بنتي" .

وأضافت برلنتي، أنها تبنت هذه المبادرة مع بعض الأفراد، للصلح بين بوسي ووالدها، لقرب شهر رمضان الكريم، وإعادة المياه لمجاريها ولم شمل الأسرة من جديد.

وأشارت برلنتي، إلى أن مشكلة بوسي ووالدها محمد شعبان، في طريقها للحل قريباً جداً وحضور العائلة بالكامل على الفطار خلال شهر رمضان القادم إن شاء الله، خاصة أن بوسي قلبها كبير ورحيم ومسامحة دائما في حقها.

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