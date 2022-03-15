لإحياء التراث.. مشغولات الخوص في الوادي الجديد تصارع من أجل البقاء.. شاهد

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من الصناعات التراثية التي أوشكت على الانقراض، بينما تصارع بعض الصناعات الحرفية من أجل البقاء.

وتعتبر صناعة الخوص من أهم الصناعات الحرفية التي اشتهر بها أهالي المحافظة، وذلك لتميز المحافظة بزراعة النخيل، حيث تجود زراعة النخيل في مراكز المحافظة الخمس.

تقول الدكتورة حنان مهران، إحدى المهتمين بمشغولات الخوص صديقة البيئة، إن صناعة الخوص لها مكانة قديمة في المجتمعات الواحاتية، وكان لها الأثر الكبير في متانة الاقتصاد القومي المحلي، وكانت تستوعب أعدادا كبيرة من الجنسين العاملين في مهنة تصنيع منتجات الخوص، إلا أن تجاهل الدولة لمثل هذه الصناعات أدى بطبيعة الحال إلى انقراض العديد من الصناعات الحرفية، وعلى رأسها منتجات الخوص.

وأضافت أن هناك العديد من القرى كانت تقوم بتصنيع الخوص، ففي الخارجة توجد قرية المنيرة، وهي من أشهر القرى التي تصنع الخوص وتدرب الفتيات الراغبات في تعلم الحرفة اليدوية، بالإضافة إلى قرية البشندي بمركز بلاط والتي برع أهلها في صناعة الخوص والكليم والسجاد، وقريتي الراشدة والقصر التابعتين لمركز الداخلة.

وأكدت أته رغم وجود جميع الإمكانيات بالواحات ووجود الخبرات والأيدي العاملة، إلا أن تلك الصناعة بدأت في الاندثار والاختفاء تدريجيا، وذلك لعدم وجود سوق حقيقية لها وعدم اهتمام المحافظة بها.

ولفتت إلى أن جمعية تنمية الريف المصري بدأت في إحياء مثل هذه الصناعات الحرفية التراثية، وذلك بتشجيع منتجي الخوص وعرض منتجاتهم بمختلف الأشكال والأحجام في معرض الجمعية، والذي لاقي رواجا بين رواد المعرض.

منتجات الخوص (1)

منتجات الخوص (2)

منتجات الخوص (3)