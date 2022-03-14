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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"أحفاد البنائين" معرضا آثريا مؤقتا بمتحف سوهاج

معرض آثري
معرض آثري

افتتح اليوم الدكتور أحمد حميدة رئيس الادارة المركزية للمتاحف الإقليمية بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان ”أحفاد البنائين“ بمتحف آثار سوهاج القومي، بالتعاون مع البعثة الأثرية الألمانية العاملة في منطقة آثار أتربيس بالشيخ حمد.

 

وقال الدكتور أحمد حميدة، أن المعرض سوف يستمر حتى منتصف شهر يونيو القادم ليعرض مجموعة من المواد والأدوات المستخدمة في عمليات التشييد والبناء مثل آلات القطع والثقل والتسوية، ومجموعة من المطارق والفؤوس والأدوات النحاسية.

 

كما يضم عددا من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها أثناء مراحل رفع ونقل القطع الأثرية للبدء في ترميمها، وكذلك صور لبعض المناطق الأثرية التي تمت بها أعمال التطوير تحت إشراف قطاع المشروعات.

 

ومن جانبه أوضح علاء عبد الحليم مدير عام المتحف، إنه على هامش افتتاح المعرض نظّم المتحف حلقة نقاشية بعنوان "المعماريون في مصر القديمة“ عن مراحل الأعمال التي تمت في معبد سيتي في ابيدوس، وكذلك أعمال البعثه الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة آثار أتريبس بالشيخ حمد.

وزارة السياحة والآثار أحفاد البنائين متحف آثار سوهاج متحف آثار سوهاج القومي منطقة آثار أتربيس

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