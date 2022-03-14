الحكومة: ارتفاع الأسعار أزمة مؤقتة.. والحملات الرقابية رسالة ردع للمحتكرين

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع الأسعار مؤقتة ومع مرور الوقت ستعود الأسعار لطبيعتها.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الحكومة لديها خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة لمواجهة الأسعار وتوفير السلع في الأسواق".

وأضاف نادر سعد،:" الحملات الرقابية ضبطت العديد من القضايا التموينية، موضحا:" الحملات الرقابية رسالة ردع لكل المحتكرين".

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء:" الحملات الرقابية علي الأسواق رسالة ضد من يحاولون التربح من المغالاة ورفع الأسعار، لافتا إلي أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة أوقفت ارتفاع الأسعار.

وأشار السفير نادر سعد، إلي أن مصر لديها مخزون إستراتيجي وفير، مشيرا إلي أن هناك إعلان عن الأسعار الإسترشادية للسلع من جانب إتحاد الغرف التجارية.