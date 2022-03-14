وزيرة الهجرة: فرصة 3 شهور للطلاب لجلب أوراق قيدهم بالجامعات الأوكرانية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إن القيادة السياسية تهتم بالمستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، ووزارة الهجرة أطلقت استمارة تجميع بيانات الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا .

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" أكثر من 2000 طالب قاموا بتسجيل بياناتهم على الاستمارة الالكترونية، وأكثر من 1000 طالب لا يمتلكون أوراق ثبوت قيد في الجامعات التي كانوا يدرسون فيها بأوكرانيا ".

وأكملت نبيلة مكرم :" وزارة التعليم العالي أعلنت ضوابط معينة لالتحاق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بالجامعات المصرية ".

ولفتت نبيلة مكرم :" بدأت وزارة الهجرة تتلقى المستندات من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا اليوم وحضر اليوم 200 طالب، وهناك تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي بتواجد ممثل لـ وزارة التعليم العالي ".

وتابعت نبيلة مكرم :" هناك فرصة لمدة 3 أشهر للطلاب المصريين لـ جلب اوراق ثبوت القيد بالجامعات الأوكرانية ، سيتم إجراء اختبار تحديد مستوى للطلاب في تخصصات الطب البشري والصيدلة والهندسة ".