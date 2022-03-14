أحمد موسى: لا مساس بسعر رغيف الخبز للفئات الأكثر احتياجا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دعم السلع التموينية والخبز بلغ 83 مليار جنيه يستفيد منها 64 مليون مواطن على هيئة سلع تموينية.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن 72 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم، وتتحمل الدولة ١٠٠% من تكلفته بعد الزيادة الأخيرة، الرغبف يكلف 65 قرشا.

وكشف أن الدكتور علي مصلحي أكد أن لا أحد يستطيع أن يمس رغيف العيش بالنسبة للطاقة الأكثر احتياجا وأي زيادة تتحمل الدولة الفارق.

وتابع موسى أن الدولة تتحمل نسبة 75% من أسعار الزيت ونستورد أكثر من 95% من استهلاكنا للزيوت.



