التطوير العقاري: نحتاج مهلة 3 شهور لتسليم أعمال التشييد لحين انخفاض الأسعار

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، إن اجتماع غدا الخاص بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والتطوير العقاري يهدف إلي البحث في تداعيات ارتفاع الحديد والأسمنت مؤكدا أن هذا تسبب في مشاكل للمقاولين بسبب الإمدادات .

ومن جانبه أضاف المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، إن زيادة أسعار خامات البناء زادت بشكل كبير خلال هذه الأزمة عن الأزمات السابقة ، مؤكدا أن فروقات الأسعار تأتي بناء على الفاتورة منوها أن التاجر الآن يعطي فاتورة بعيدة عن السعر الذي يبيع به .

وأوضح المهندس شمس الدين يوسف ، إن سعر حديد التسليح في المصانع 17 ألف جنيه وسعره في السوق 21 ألف جنيه ، مؤكدا أن المطور العقاري الآن مضطر لشراء مواد البناء بأي سعر لأنه ملتزم بتسليم أعمال حكومية في وقت معين والمقاول لا يستطيع تحمل فروق الأسعار وسنطالب في اجتماع غد بإعطائها مهلة 3 شهور في تسليم أعمال التشييد لحين انخفاض الأسعار .