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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد الممثلة فيروز.. مسيحية أقيم عزاؤها في مسجد الحامدية الشاذلية

صدى البلد

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة فيروز  المصرية ذات الأصول الأرمينية، وتعد واحدة من أشهر الأطفال بالسينما المصرية.

 

وعند وفاة فيروز  أثار إقامة عزائها في مسجد الحامدية الشاذلية العديد من التساؤلات خاصة أنها وافتها المنية وهي بالديانة المسيحية.

 

وخرج ابنها أيمن جمجوم في لقاء تلفزيوني وفسر الأمر بوجودها داخل عائلة جميع أفرادها يدينون بالديانة الإسلامية بدءًا بزوجها وانتهاء بأبنائها.
 

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فيروز عانت كثيرًا من مشاكل صحية في الكلى والكبد، وأصيبت بالتهاب رئوي كان سببًا فى دخولها غرفة العناية المركزة قبل وفاتها، حتى رحيلها عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر يناهز 72 عامًا.

السينما المصرية العناية المركزة فيروز مسجد الحامدية الشاذلية أنور وجدي عبد الوهاب

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