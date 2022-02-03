إزاي تغامر بفلوسك عشان طفلة ؟.. حكاية خناقة عبد الوهاب وأنور وجدي بسبب فيروز

معانا ريال معانا ريال دا مبلغ عال مهوش بطال .. كلمات أغنية قديمة بصوت الطفلة المعجزة فيروز و الراحل أنور وجدي، وضعا بها بصمة في أذهان الشعب المصري بالكامل في القرن الماضي حين قدما معاً دويتو رائعا وعدة أعمال فنية جمعتهما سوياً، لتنتهي سريعاً رحلة الطفلة فيروز ومشوارها الفني الذي بدأته في السابعة من عمرها، وينتهي بها الأمر بالاعتزال وهي في سن المراهقة بعمر 16 عاما.

فيروز لقبت بالطفلة المعجزة، وهي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وكذلك ابنة خال النجمة لبلبة، اشتهرت بأدوارها مع النجم أنور وجدي الذي راهن عليها وأدخلها الوسط الفني ومضى عقد احتكار مع والدها لتقدم معه عدة أفلام على مدار سنوات متواصلة، خلالها حاول أنور وجدي أن يتوسع في عمله الفني مع فيروز ، لكن العديد من النجوم رفضوا المغامرة والتمثيل مع طفلة صغيرة وجعلها بطلة العمل .

فيروز

عبد الوهاب يرفض التلحين لفيروز

أنور وجدي استخدم جميع وسائل الدعاية والترويج للطفلة فيروز البطلة المعجزة، ولجأ إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب طالباً منه تلحين أغنية للطفلة فيروز ودعمها، لكنه فوجئ برد فعل غير متوقع من عبد الوهاب، وروت فيروز في حوار قديم لها قصة رفض عبد الوهاب لها، وقالت :" بمجرد أن رآني لأول وهلة نظر إلى أنور وجدى باستغراب وقال له: "إزاي تغامر بفلوسك في فيلم البطلة فيه طفلة تصلح لأن تغني مونولوج فقط؟".

بعد مناقشات طويلة بينهما، رفض محمد عبدالوهاب أن يكون شريكًا في الفيلم الذي عرضه عليه أنور وجدي من بطولة فيروز، وقال له: "انتج الفيلم لوحدك، أنا لا أحب المغامرة"، وتتذكر فيروز أن الموسيقار محمد عبدالوهاب عندما شاهد الفيلم غضب جدًا، وقال لأنور وجدي: الحقيقة أنه كان في يدك جوهرة ثمينة لم يشعر أحد بقيمتها سواك.

فيروز و انور وجدي

اعتزال فيروز

كان أول عمل لفيروز بسن السابعة من عمرها وهو فيلم ياسمين إنتاج عام 1950، وبعد فيلم ياسمين قدمت العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959 حينها توقفت عن العمل الفني بعدما قدمت فيلم بفكر في اللي ناسيني عام 1959 ليكون ذلك آخر عمل فني تقدمه فيروز واعتزلت التمثيل نهائياً حتى وفاتها.

اعتزلت فيروز التمثيل وهي في عمر 16 سنة، لم تستكمل وهج نجوميتها بعد أن وقفت أمام عمالقة الفن بالسينما، قدمت 10 أفلام فقط وعدة أغان لتترك بعدها التمثيل بلا رجعة بعد أن وضعت بصمتها المختلفة، فلم يرها الجمهور وهي نجمة شابة كبقية النجمات لكنها بشكل مفاجئ اعتزلت عام 1959 وتركت التمثيل حتى وفاتها وكان آخر ظهور لها أثناء تكريمها في «مهرجان القاهرة السينمائي» في عام 2001.

فيروز الطفلة المعجزة