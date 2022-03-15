فيريرا يرفض استبعاد كبار الزمالك من رحلة أنجولا ويطلب حل أزمة العقود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك رفض تجميد اللاعبين الكبار في الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أزمة تجديد العقود بينهم وبين الإدارة.

وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "فيريرا طلب من مسئولي الزمالك بحل المشكلة والتوصل لاتفاق مع اللاعب كما أنه أكد بصعوبة تجميد هؤلاء اللاعبين لسببين الأول هو عدم وجود بدائل لهم والثاني أن الموسم لازال طويل من الأساس".

وواصل: "فيريرا طلب عقد جلسة بحضور أمير مرتضى وتواجده شخصيًا بحضور اللاعبين طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي في محاولة منه لتقريب وجهات النظر والتوصل لصيغة اتفاق في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أكبر استفاد من اللاعبين والاعتماد عليهم في المباريات".