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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة المميزة

الدجاج
الدجاج

تقدم الشيف خلود مراد طريقة مبتكرة لعمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .

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طريقة تحضير الدجاج المقرمش بالخطوات.. صحي ومميز

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شهية ولذيذة .. طريقة عمل فطيرة الدجاج


المقادير:


1 كيلو أجنحة دجاج
2 كوب كورن فلاور
3 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
زيت للقلي


طريقة التحضير:


نضع الأجنحة في وعاء ونتبلها بالكورن فلاور والملح والفلفل الأسود والأحمر وبودرة البصل والثوم .
نحرك جيداً حتى تغطي التتبيلة جميع قطع أجنحة الدجاج من كل الأطراف .
نحمي زيت القلي جيداً ونضع قطع أجنحة الدجاج فيه .
نحرك من حين لآخر ونقلب القطع بالزيت حتى تصبح ذهبية من جميع الجهات .
نصفي أجنحة الدجاج المقرمشة جيداً من الزيت ونضعها في طبق التقديم إلى جانب أي صوص تفضلونه .

فطيرة الدجاج الفلفل الأسود الدجاج البصل الزيت health

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