طريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة المميزة

تقدم الشيف خلود مراد طريقة مبتكرة لعمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .



المقادير:



1 كيلو أجنحة دجاج

2 كوب كورن فلاور

3 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت للقلي



طريقة التحضير:



نضع الأجنحة في وعاء ونتبلها بالكورن فلاور والملح والفلفل الأسود والأحمر وبودرة البصل والثوم .

نحرك جيداً حتى تغطي التتبيلة جميع قطع أجنحة الدجاج من كل الأطراف .

نحمي زيت القلي جيداً ونضع قطع أجنحة الدجاج فيه .

نحرك من حين لآخر ونقلب القطع بالزيت حتى تصبح ذهبية من جميع الجهات .

نصفي أجنحة الدجاج المقرمشة جيداً من الزيت ونضعها في طبق التقديم إلى جانب أي صوص تفضلونه .