طريقة عمل أجنحة الدجاج المقرمشة المميزة

تقدم الشيف خلود مراد طريقة مبتكرة لعمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .
المقادير:
1 كيلو أجنحة دجاج
2 كوب كورن فلاور
3 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
زيت للقلي
طريقة التحضير:
نضع الأجنحة في وعاء ونتبلها بالكورن فلاور والملح والفلفل الأسود والأحمر وبودرة البصل والثوم .
نحرك جيداً حتى تغطي التتبيلة جميع قطع أجنحة الدجاج من كل الأطراف .
نحمي زيت القلي جيداً ونضع قطع أجنحة الدجاج فيه .
نحرك من حين لآخر ونقلب القطع بالزيت حتى تصبح ذهبية من جميع الجهات .
نصفي أجنحة الدجاج المقرمشة جيداً من الزيت ونضعها في طبق التقديم إلى جانب أي صوص تفضلونه .