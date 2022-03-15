عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يعلن تخصيص مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن موافقة الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة المصري بمباركة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علي تخصيص مليون جنيه للأسر  الاكثر احتياجا بجنوب سيناء .


جاء ذلك خلال  ترأس المحافظ  للمجلس التنفيذى اليوم لمناقشة استعدادات المحافظة لاستضافة قمة المناخ والاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ١٩ مارس الجاري.


وأكد  محافظ جنوب سيناء  أن مايحدث فى شرم الشيخ الان من تطوير يعد سيمفونية عمل متناغمة ستؤدى الى تغيير جذرى فى البنية التحتية للمدينة ، نظرا لتكاتف كافة اجهزة الدولة من أجل انجاح فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية نوفمبر 2022.


جاء هذا خلال ترؤس المحافظ لجلسة المجلس التنفيذى اليوم بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وبمشاركة من اللواء عمرو فاروق عبد المجيد  مساعد مدير سلاح الإشارة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية، الذى قدم عرضا  لدور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) فى دعم مؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ.


وأضاف المحافظ أن جنوب سيناء تسخر كافة امكاناتها فى سبيل تنفيذ كل ما يطلب منها خلال الفترة القادمة من اجل انجاح قمة المناخ.


وعلى هامش فعاليات الجلسة ومناقشة عدد من المشروعات الجارية ومناقشة المهام الموكلة لكل مديرية و ادارة أثنى المحافظ على دور المرأة البارز فى جنوب سيناء وأمر  بتحديد يوم للإحتفال بالقيادات النسائية على أرض المحافظة ، وعلى رأسهم الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ لمجهوداتها البارزة على ارض المحافظة.


ووجه بالاستعداد للاحتفال بعيد الأم وتكريم الامهات المثاليات ، وكذا يوم رياضى لتكريم ابناء المحافظة الفائزين بميداليات دهب وفضة وبرونز على مستوى الجمهورية ، كما تابع الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة ايام 17 و18و19 مارس الجارى بمدينتى طابا وشرم الشيخ والتى يتبعها افتتاح عدد من المشروعات بكافة مدن المحافظة.


وأعلن المحافظ عن بشرى سارة لأهالى جنوب سيناء والذى يعد نتاج المقابلة مع الدكتورة سحر نصر المديرة التنفيذية لبيت الزكاة المصرى وبمباركة الامام احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ، وهى تخصيص مبلغ مليون جنية للأسر الأكثر احتياجا  بالمحافظة على ان يضاعف المبلغ فى شهر رمضان والاعياد ودخول المدارس وانشاء مكتب لبيت الزكاة المصرى بجنوب سيناء ويكون تحت اشراف اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة .
اقرأ أيضا : 
فودة : الفتاة السيناوية تتعلم في الفصول الذكية حتي المرحلة الثانوية 
 

المجلس التنفيذي

FB_IMG_1647305794546~2
FB_IMG_1647305794546~2
FB_IMG_1647305782903~2
FB_IMG_1647305782903~2
FB_IMG_1647305808475~2
FB_IMG_1647305808475~2
اللواء خالد فودة مليون جنيه بيت الزكاة المصري الأسر الأكثر احتياجا جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

مستشار الرئيس الأوكراني: أتوقع انتهاء الحرب في مايو 2022

انخفاض في أسعار خام غرب تكساس بنسبة 5%

محمد شبانة: هناك محاولات للزج باسم الأهلي في صفقة مهاجم إنبي

مجلس الشيوخ يستأنف عقد الجلسة العامة .. 27 الجاري

أحمد فلوكس ينفي مهاجمته لـ أمينة خليل: أنا من عشاقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ