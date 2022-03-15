فودة يعلن تخصيص مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن موافقة الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة المصري بمباركة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علي تخصيص مليون جنيه للأسر الاكثر احتياجا بجنوب سيناء .



جاء ذلك خلال ترأس المحافظ للمجلس التنفيذى اليوم لمناقشة استعدادات المحافظة لاستضافة قمة المناخ والاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ١٩ مارس الجاري.



وأكد محافظ جنوب سيناء أن مايحدث فى شرم الشيخ الان من تطوير يعد سيمفونية عمل متناغمة ستؤدى الى تغيير جذرى فى البنية التحتية للمدينة ، نظرا لتكاتف كافة اجهزة الدولة من أجل انجاح فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية نوفمبر 2022.



جاء هذا خلال ترؤس المحافظ لجلسة المجلس التنفيذى اليوم بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وبمشاركة من اللواء عمرو فاروق عبد المجيد مساعد مدير سلاح الإشارة رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية، الذى قدم عرضا لدور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) فى دعم مؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ.



وأضاف المحافظ أن جنوب سيناء تسخر كافة امكاناتها فى سبيل تنفيذ كل ما يطلب منها خلال الفترة القادمة من اجل انجاح قمة المناخ.



وعلى هامش فعاليات الجلسة ومناقشة عدد من المشروعات الجارية ومناقشة المهام الموكلة لكل مديرية و ادارة أثنى المحافظ على دور المرأة البارز فى جنوب سيناء وأمر بتحديد يوم للإحتفال بالقيادات النسائية على أرض المحافظة ، وعلى رأسهم الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ لمجهوداتها البارزة على ارض المحافظة.



ووجه بالاستعداد للاحتفال بعيد الأم وتكريم الامهات المثاليات ، وكذا يوم رياضى لتكريم ابناء المحافظة الفائزين بميداليات دهب وفضة وبرونز على مستوى الجمهورية ، كما تابع الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة ايام 17 و18و19 مارس الجارى بمدينتى طابا وشرم الشيخ والتى يتبعها افتتاح عدد من المشروعات بكافة مدن المحافظة.



وأعلن المحافظ عن بشرى سارة لأهالى جنوب سيناء والذى يعد نتاج المقابلة مع الدكتورة سحر نصر المديرة التنفيذية لبيت الزكاة المصرى وبمباركة الامام احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ، وهى تخصيص مبلغ مليون جنية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة على ان يضاعف المبلغ فى شهر رمضان والاعياد ودخول المدارس وانشاء مكتب لبيت الزكاة المصرى بجنوب سيناء ويكون تحت اشراف اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة .

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المجلس التنفيذي

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