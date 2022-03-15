من الشائع حدوث نزيف أثناء الحمل أو النزيف المهبلي ، خاصة خلال الثلث الأول والأخير،ولكن من الثلث الثالث يمكن أن يحدث هذا الحدث بسبب عوامل مختلفة وعادة لا يعني مشكلة خطيرة ، لا سيما في الأشهر الثلاثة الأولى ومع ذلك ، فإن النزيف في وقت لاحق من الحمل قد يكون له سبب أساسي أكثر شدة .

كشف موقع هيلثي عن الفرق بين النزيف والبقع أثناء الحمل.

ما هو الفرق بين النزيف والبقع أثناء الحمل؟

خلال المراحل المبكرة من الحمل ، قد تعانين من بعض النزيف الخفيف ، المعروف باسم التبقع ، حيث قد تظهر بضع قطرات من الدم على ملابسك الداخلية من حين لآخر. لا يكفي أن تغطي بطانة اللباس الداخلي.



النزيف هو تدفق الدم الثقيل ، مما يستلزم استخدام فوطة صحية أو فوط صحية لمنع تبلل ملابسك بالدم

علاوة على ذلك ، من المرجح أن تسبب نوبات النزيف الغزير (ثقيلة أو أثقل من تدفق الدورة العادية) الألم ، وتكون لمدة أطول ، ويكون الدم أحمر فاتح ، وتحدث عدة مرات. وفي الوقت نفسه ، من المرجح أن تحدث نوبات التبقيع بشكل منفصل ، وتكون مدتها أقصر ، وتكون غير مؤلمة .



ما هي أسباب النزيف أثناء الحمل؟

قد يكون السبب الأساسي للنزيف المهبلي أثناء الحمل خطيرًا وقد لا يكون كذلك ويمكن أن يختلف في فترات الحمل المختلفة.

نزيف في الأشهر الثلاثة الأولى

أثناء الحمل المبكر أو الثلث الأول من الحمل ، يكون النزيف أو التبقع أمرًا شائعًا مع معدل حدوث واحدة من كل أربع نساء حوامل (تصل إلى 25٪) وقد يحدث بسبب العوامل التالية .

لانغراس (عندما يغرس الجنين نفسه في جدار الرحم)

الجماع

التقلبات الهرمونية المرتبطة بالحمل

تغيرات طبيعية في عنق الرحم

فحص الحوض من قبل طبيب التوليد

إجراءات الاختبار الجيني ، مثل بزل السائل الأمنيوسي أو أخذ عينة من خلايا المشيمة (CVS)

التدخين

ومع ذلك ، قد يكون النزيف والبقع أثناء الحمل المبكر أيضًا علامة على الحالات الخطيرة التالية .



التهابات تجويف الحوض أو المسالك البولية

يمكن أن يكون الحمل خارج الرحم قاتلاً إذا تُرك دون علاج

تهديد بالإجهاض أو الإجهاض (فقدان الحمل)

الحمل المولي (حيث تنمو الأنسجة داخل الرحم بدلاً من الجنين)

بداية مبكرة للدورة الدموية بين الأم والجنين ، مما يشير إلى وجود مشيمة غير مستقرة

نزيف تحت المشيمة أو ورم دموي (نزيف بين جدار الرحم وغشاء المشيمة)

مرض ورم الأرومة الغاذية الحملي