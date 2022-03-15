الأرصاد: الموجة الباردة تستمر حتى الغد.. والعظمى بالقاهرة 15 درجة | فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس البارد يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل على مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بداية من يوم الخميس، بمعدل من درجتين إلى 4 أو 5 درجات.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة نحو 15 درجة مئوية، وفي جنوب البلاد ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نشاط الرياح ما زال مستمرا مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.