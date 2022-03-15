شاهد.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وسقوط أمطار

قالت دكتور منار غانم، العضو الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد إنخفاضا ملحوظا على كافة مناطق الجمهورية، فالأجواء شتوية باردة خلال فترة النهار، وشديدة البرودة خلال فترة الليل.

وأضافت "غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن هناك نشاطا للرياح تصل سرعتها إلى ٥٠ كم فى الساعة على أغلب محافظات الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك إنخفاضا فى درجات الحرارة، إلى جانب ذلك فرص لسقوط الأمطار.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.