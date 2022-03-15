تدريب 26 خصائى تمريض علي مهارات الولادة بشمال سيناء

أكد الدكتور طارق محمد كامل شوكه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن بدء اختبارات الدورة التدريبية TOT النساء والتوليد ، والتي نفذتها الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة.

وتابع شوكه: تم تدريب ٢٦ من فنى وأخصائى التمريض على مهارات الولادة الطبيعية ، لخدمة أهالى المحافظة خلال الشهر الماضي.

وأكد أنه تم اجراء اختبارات فى مركز تدريب الريسة بالعريش ، تحت رعاية الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة: آمال عبدالحى ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، و الدكتور علاء عبد القادر سلطان استشارى أول نساء وتوليد، الدكتور أيمن سيد محمد استشارى نساء وتوليد، الدكتور علاء سلطان استشارى نساء وتوليد، والدكتوره رنا جلال حشمت استشارى رعاية أمومة وطفولة، وثريا ابو زيد ، و سحر نبيل إداري الإدارة.

اكتساب الخبرات

وقالت الدكتورة نشوة السيد مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية ، ان التدريب ينعكس أثره بالايجاب على العاملين بالإدارة واكتساب الخبرات لخدمة أبناء المحافظة.، وأن ما تقوم به الوزارة خطوة جادة لخدمة أهالينا بشمال سيناء، وبمثابة طوق النجاة للأماكن البعيدة والقرى المتفرقة بالمحافطة.



وأضاف فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة ، الى أن ما تقوم به وزارة الصحة هو خطوة فريدة وتتم لأول مرة على مستوى الجمهورية تأكيدا على اهتمام الوزارة بأهالينا فى شمال سيناء نظرا لظروفنا وبسبب انتشار حالات الولادة القيصرية وما يتبعها من أعباء مالية واقتصادية على الأسر والأمهات بالمحافطة .

